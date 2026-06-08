Στη μάχη για τον ευρωπαικό τίτλο και στις δύο κατηγορίες ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

Σε ένα δύσκολο αλλά ταυτόχρονα σημαντικό Σαββατοκύριακο, 06-07 Ιουνίου, εξελίχθηκε για τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή, ο τρίτος γύρος του NASCAR EURO SERIES 2026, που έγινε στην πίστα «Brands Hatch» της Αγγλίας, με τον Κύπριο οδηγό να πετυχαίνει να ανεβεί βαθμολογικά και στην V8GP κατηγορία, κάτι που τον βάζει επίσημα και στη διεκδίκηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος NASCAR και στις δύο κατηγορίες.

Με τις επιδόσεις του στην αγγλική πίστα, η οποία είναι και η μικρότερη στο καλεντάρι του NASCAR με μόνο έξι στροφές (1.9km), ο Κύπριος οδηγός μαζεύοντας πάρα πολλούς βαθμούς τόσο στην V8GP, όσο και στην OPEN κατηγορία βρίσκεται ανάμεσα στους πρωτοπόρους και στις δύο κατηγορίες. «Όλα καλά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θεωρώ ότι περνούσε από το χέρι μου, το έκανα. Ιδιαίτερα όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα» δηλώνει ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, τα αποτελέσματα του οποίου τον βοήθησαν να ανεβεί στην V8GP στην 6η θέση του πρωταθλήματος και να βρίσκεται στην 5η θέση στην OPEN, μόλις μια ανάσα από τους πρωτοπόρους.

Πώς εξελίχθηκε το διήμερο

Το Σαββατοκύριακο δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή, καθώς υπό έντονη βροχή (σ.σ. την Παρασκευή τα δοκιμαστικά έγιναν σε στεγνό οδόστρωμα), αλλά και με το πρόβλημα κρατήματος στα χρονομετρημένα του Σαββάτου με το πίσω μέρος στην έξοδο κάθε στροφής. κατάφερε να πάρει την 17η θέση στην V8GP και την 11η στην OPEN.

Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια βρέθηκε να ξεκινά από την 17η θέση στην V8GP. Με την έναρξη της κούρσας, υπερβάλλοντας εαυτό, έχοντας και το εμπόδιο της έντονης βροχής, κέρδισε αρκετές θέσεις, τερματίζοντας στην 8η θέση και μαζεύοντας τους επιπλέον βαθμούς για τα περισσότερα προσπεράσματα. Έτσι, ο Τζιωρτζής κατάφερε να ανέβει αρκετά βαθμολογικά. Στην OPEN ξεκίνησε από την 11η θέση και τερμάτισε έκτος μόλις 11 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Toffel ο οποίος και αποχώρησε μετά από σύγκρουση στις μπαριέρες.

Την Κυριακή (07/06) έκανε αρχή με τον αγώνα στην V8GP, ξεκινώντας από την 5η θέση σε στεγνό οδόστρωμα και τερματίζοντας έκτος, ενώ στην OPEN μετά από τρεις γύρους προέκυψε πρόβλημα με τον επιλογέα ταχυτήτων και αποχώρησε. Το αποτέλεσμα αυτό σαφώς θα αφαιρεθεί αυτόματα από τον λογαριασμό του Τζιωρτζή, κάτι που είναι αναγκαστικό να κάνουν και οι υπόλοιποι οδηγοί στον επόμενο αγώνα στην Τσεχία.

«Δυστυχώς ο επιλογέας μπλόκαρε ως αποτέλεσμα δεν με άφηνε να ανεβάσω ταχύτητες ,είχε μείνει η 3η μέσα και δεν ανέβαζε» εξηγεί ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής και καταλήγει: «Νιώθω τυχερός και ευγνώμων που παρά τα εμπόδια το Σάββατο το πρωί στα χρονομετρημένα, κατάφερα να ελπίζω πλέον και για τον ευρωπαικό τίτλο και στις δύο κατηγορίες, την V8GP και την OPEN».

Οι αγώνες του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή το Σαββατοκύριακο μεταδόθηκαν τηλεοπτικά από τη Cytavision, όπως και οι υπόλοιποι που θα ακολουθήσουν. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται στην πίστα «Autodrom Most» της Τσεχίας το Σαββατοκύριακο 29-30 Αυγούστου. Μέχρι τότε ακολουθούν αρκετά δοκιμαστικά στη Γαλλία για τον Τζιωρτζή και την ομάδα του. Πλατινένιος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η εταιρεία Capital.com, ενώ την προσπάθεια του στηρίζουν και οι χορηγοί του ISX Financial, Paidby, Cytavision καθώς και οι υποστηρικτές του: Alco Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Daytona Raceway,Serenity Boutique Houses και το Sana Hiltonia.