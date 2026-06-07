Σοκ και με Νόρις, αποσύρθηκε μετά τον Φερστάπεν

Ο Νόρις ακολούθησε τον «δρόμο» του Φερστάπεν στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό, με τους δυο πιλότους να βγαίνουν εκτός κούρσας, σε διαφορετικά χρονικά σημεία.

Κι αν για τον οδηγό της Red Bull ήταν σοκ, εκείνος της McLaren δεν περίμενε να πάθει τέτοιο… κάζο!

Στον 45ο γύρο της κούρσας ο Νόρις ανέφερε στον ασύρματό του: «Είμαι δίχως μπαταρία, δίχως ισχύ, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή»!

Ελάττωσε ταχύτητα ενώ βρισκόταν σε τούνελ και του ανέφεραν ν’ αποσυρθεί όσο πιο προσεκτικά μπορούσε βγαίνοντας εκτός πίστας.