Τεράστιο απρόοπτο με Φερστάπεν, βγήκε νοκ-άουτ από την εκκίνηση του Grand Prix του Μονακό
ΓΗΠΕΔΟ
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Έμεινε να φωνάζει έξαλλος προς τους συνεργάτες του από τον ασύρματο
Ξεκινώντας από τη 2η θέση, ο Μαξ Φερστάπεν πάτησε το γκάζι με την έναρξη της κούρσας, το διθέσιο πήγε να πάρει μπρος, αλλά δεν μπορούσε να επιταχύνει καθόλου!
Ο πιλότος της Red Bull προσπάθησε, αντιλαμβανόταν ότι το όχημά του δεν τον υπάκουε και φώναζε έξαλλος στον ασύρματο, από τον οποίο οι συνεργάτες του έλεγαν απλά να καταφέρει να βγάλει εκτός δρόμου το διθέσιο…
Δείτε το βίντεο:
Not the start Max wanted at all! 😲— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9