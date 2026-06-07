Τεράστιο απρόοπτο με Φερστάπεν, βγήκε νοκ-άουτ από την εκκίνηση του Grand Prix του Μονακό

Ξεκινώντας από τη 2η θέση, ο Μαξ Φερστάπεν πάτησε το γκάζι με την έναρξη της κούρσας, το διθέσιο πήγε να πάρει μπρος, αλλά δεν μπορούσε να επιταχύνει καθόλου!

Ο πιλότος της Red Bull προσπάθησε, αντιλαμβανόταν ότι το όχημά του δεν τον υπάκουε και φώναζε έξαλλος στον ασύρματο, από τον οποίο οι συνεργάτες του έλεγαν απλά να καταφέρει να βγάλει εκτός δρόμου το διθέσιο…

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