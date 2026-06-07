Προβληματισμένος ο Χάμιλτον με την έλλειψη απόδοσης της Ferrari

Έπειτα από μία εξαιρετική Παρασκευή η Scuderia Ferrari επιβεβαίωσε όσους την ήθελαν να είναι το φαβορί στο Μονακό. Η πραγματικότητα το Σάββατο αποδείχθηκε διαφορετική, με την ιταλική ομάδα να μην παίρνει την pole position.

O Λιούις Χάμιλτον κατετάγη 3ος, σχεδόν δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον poleman Κιμι Αντονέλι, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έχοντας προβλήματα και επαφή με τις μπαριέρες πήρε την 4η θέση.

Μία διαφορετική SF-26

H SF-26 έδειχνε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στις ελεύθερες δοκιμές, αλλά οι αντίπαλοι της Ferrari κατάφεραν να βρουν το κάτι παραπάνω. Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος με το πόσο διαφορετικά συμπεριφέρθηκε το μονοθέσιό του.

«Ήταν δύσκολες κατατακτήριες για εμάς. Νομίζω ότι στις ελεύθερες δοκιμές δείχναμε πολύ δυνατοί. Αλλάξαμε ελάχιστα πράγματα στο μονοθέσιο, όμως για κάποιο λόγο ήταν δραστικά διαφορετικό όταν φτάσαμε στις κατατακτήριες. Πρέπει να κάνουμε βαθιά ανάλυση για να καταλάβουμε τι συνέβη», είπε ο Βρετανός.

Ο Χάμιλτον παραδέχθηκε ότι δεν είχε άλλο περιθώριο να βελτιώσει την απόδοσή του στον τελευταίο γύρο.

«Έδωσα τα πάντα. Ήμουν όσο πιο κοντά γινόταν στις μπαριέρες».

Το καλύτερο αποτέλεσμα των τελευταίων ετών στο Μονακό

Παρά την απογοήτευση για την απώλεια της pole position, η τρίτη θέση αποτελεί σημαντικό αποτέλεσμα για τον Χάμιλτον, ο οποίος θα εκκινήσει από τη δεύτερη σειρά σε μία πίστα όπου οι προσπεράσεις παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.

Ο ίδιος, πάντως, επέλεξε να σταθεί και στην ιδιαίτερη εμπειρία της οδήγησης στο Μονακό.

«Είναι πραγματικά προνόμιο να βρίσκομαι εδώ και να είμαι ένας από τους 22 οδηγούς της Formula 1 που συνεχίζουν να το κάνουν αυτό. Απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο».

gazzetta.gr