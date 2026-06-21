Δεύτερη σερί για τον Μαρκ Μάρκεζ και... «σάλπισμα» τίτλου

Μετά την πτώση και εγατάλειψη του Μπετζέκι στο χθεσινό Sprint, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος του MotoGP τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού από το σημερινό GP της Τσεχίας, 9ο γύρο του φετινού πρωταθλήματος, διότι χτύπησε έναν κριτή – αποδεικνύοντας ότι για να είσαι ένας άξιος πρωταθλητής του κόσμου χρειάζεσαι πολλά περισσότερα από ωμή ταχύτητα.

Αυτή η μηδενική συγκομιδή βαθμών του Ιταλού στο Μπρον προέβαλλε μια τεράστια ευκαιρία στον Μαρκ Μάρκεζ της εργοστασιακής Ducati να επιστρέψει στη μάχη του τίτλου, παρότι φαινόταν να είχε χάσει το “τρένο” του πρωταθλήματος μετά τον τραυματισμό του στο ΛεΜάν, που τον ανάγκασε να χάσει δύο αγώνες – και μετά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην αρχή της χρονιάς στη ρύθμιση της φετινής Ducati στα μέτρα του.

Όμως, πρώτα στην Ουγγαρία και τώρα στην Τσεχία όλα άλλαξαν, με τις δύο διαδοχικές νίκες του Ισπανού. Στο σημερινό αγώνα του Μπρνο ο Μάρκεζ πέρασε τον ομόλογό του στη Ducati Corse, Πέκο Μπανάια, περίπου πέντεμισι γύρους πριν από την καρό σημαία και στη συνέχεια άντεξε την πίεση του Άι Ογκούρα με την Trackhouse Aprilia, ο οποίος είχε ξεκινήσει από την πολ ποζίσιον, για να κατακτήσει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του.

Με τον Μπετζέκι εκτός αγώνα λόγω της τιμωρίας του, ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο μοναδικός αναβάτης της εργοστασιακής Aprilia στην εκκίνηση. Ο Ισπανός κατάφερε να τερματίσει μόλις ένατος, αφού έπρεπε να εκτίσει διπλή ποινή long lap που του είχε επιβληθεί για το ατύχημα στην εκκίνηση του GP Ουγγαρίας – όταν είχε παρασύρει τον Μπετζέκι και άλλους αναβάτες.

Η ποινή στέρησε από τον Ισπανό την ευκαιρία ακόμα και να ανέβει επικεφαλής του πρωταθλήματος. Παρόλα αυτά, με την 9η θέση ο “Μαρτινέιτορ” μείωσε τη διαφορά του από τον Μπετζέκι στη βαθμολογία του πρωταθλήματος στους μόλις οκτώ βαθμούς.

Ο Μπανάια κατάφερε να διατηρήσει την τρίτη θέση μέχρι τον τερματισμό πίσω από τους Μάρκεζ και Ογκούρα, παρά την πίεση που δέχθηκε στους τελευταίους γύρους από τον Φάμπιο ντι Τζιανατόνιο με τη Ducati της VR46.

Στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο Τζοάν Μιρ με τη Honda, ύστερα από μια εντυπωσιακή μάχη προσπεράσεων και αντεπιθέσεων με τον Πέδρο Ακόστα. Ωστόσο, ο αναβάτης της KTM αντιμετώπισε πρόβλημα στους τελευταίους γύρους, έχασε ρυθμό και τελικά εγκατέλειψε τον αγώνα.

sport24.gr