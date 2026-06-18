«Βόμβα» Σουμάχερ: Η Mercedes έκανε «εξευτελιστική» πρόταση στον Φερστάπεν

Το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1 παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια των τελευταίων μηνών, όμως μια νέα αποκάλυψη από τον Ραλφ Σουμάχερ έρχεται να ανάψει φωτιές στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με τον πρώην οδηγό της Formula 1, η Mercedes χτύπησε την πόρτα του τέσσερις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, αλλά η πρόταση που του κατέθεσε ήταν κάθε άλλο παρά δελεαστική.

Ο Σουμάχερ, μιλώντας σε γερμανικό podcast, υποστήριξε ότι ο Τότο Βολφ έκανε μια ανεπίσημη προσφορά στον Φερστάπεν πίσω από κλειστές πόρτες. Ωστόσο, οι οικονομικοί όροι της συγκεκριμένης πρότασης ήταν τόσο χαμηλοί για τα δεδομένα του Ολλανδού σταρ, που η πλευρά του Φερστάπεν την απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη, καθιστώντας την ουσιαστικά μη εφικτή ως επιλογή.

«Δεν υπάρχει θέση στη Ferrari αυτήν τη στιγμή. Και στη Mercedes, ακούγεται ότι ο Βολφ τού έκανε μια πρόταση στο παρασκήνιο. Αλλά αυτή η προσφορά ήταν προφανώς τόσο κακή οικονομικά, που έτσι κι αλλιώς δεν αποτελεί επιλογή. Αυτό είναι προφανώς ό,τι συμβαίνει στο παρασκήνιο αυτή τη στιγμή», είπε ο Σουμάχερ, αναφερόμενος στις επιλογές του Φερστάπεν σχετικά με το μέλλον του.

Το σχέδιο του Βολφ είναι η προστασία του Αντονέλι

Η κίνηση αυτή της Mercedes, όσο κι αν ακούγεται περίεργη, φαίνεται πως κρύβει πίσω της ένα πολύ συγκεκριμένο και μελετημένο πλάνο από την πλευρά του Τότο Βολφ. Η γερμανική ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή, έχοντας κερδίσει τους έξι από τους πρώτους επτά αγώνες της φετινής σεζόν, και απολαμβάνει μια εξαιρετική πορεία με τον νεαρό Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Ο Ραλφ Σουμάχερ εκτιμά ότι η «κακή» οικονομική πρόταση προς τον Φερστάπεν ήταν απόλυτα εσκεμμένη. Ο Βολφ δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να φέρει έναν πανάκριβο οδηγό όπως ο Μαξ δίπλα στο επόμενο μεγάλο αστέρι της ομάδας, τον Αντονέλι, ρισκάροντας να δημιουργήσει έναν εσωτερικό πόλεμο ανάλογο με εκείνον των ημερών του Λιούις Χάμιλτον και του Νίκο Ρόσμπεργκ, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την εξέλιξη του νεαρού Ιταλού.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι εσκεμμένο. Το έχω ξαναπεί: γιατί ο Βολφ να φέρει τον πανάκριβο Μαξ Φερστάπεν δίπλα στον Κίμι Αντονέλι - τον επόμενο σούπερ σταρ, αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο; Τότε θα είχε δύο οδηγούς στην ομάδα να μάχονται μεταξύ τους. Το θυμάται καλά αυτό από τις ημέρες του Νίκο Ρόσμπεργκ και του Λούις Χάμιλτον, και αυτό είναι το τελευταίο που θέλεις. Πάνω απ' όλα, θα έθετε τον Κίμι σε κίνδυνο. Επομένως, αυτό δεν έχει απολύτως κανένα νόημα», είπε ο Γερμανός.

gazzetta.gr