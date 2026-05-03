ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλλαξε η ώρα έναρξης του γκραν πρι στο Μαϊάμι λόγω ανησυχιών για τον καιρό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Άλλαξε η ώρα έναρξης του γκραν πρι στο Μαϊάμι λόγω ανησυχιών για τον καιρό

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι της Mercedes θα εκκινήσει από την pole position.

Το γκραν πρι του Μαϊάμι, το οποίο είναι ο τέταρτος αγώνας της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα, θα αρχίσει τρεις ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που προβλέπονται στη διάρκεια της ημέρας. Η πέμπτη «έκδοση» του γκραν πρι του Μαϊάμι είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας), αλλά τώρα θα ξεκινήσει στις 13:00 (20:00 ώρα Ελλάδας).

«Υστερα από συζητήσεις ανάμεσα στη FIA (σ.σ. η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου), τη Φόρμουλα Ένα και τον promoter του αγώνα, ελήφθη η απόφαση να μετατεθεί η έναρξη του κυριακάτικου γκραν πρι του Μαϊάμι στις 13:00 τοπική ώρα στο Μαϊάμι, λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης, βάσει της οποίας αναμένονται ισχυρότερες βροχοπτώσεις αργότερα το απόγευμα κοντά στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα» αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωσή τους η FIA, η Φόρμουλα Ένα και το γκραν πρι του Μαϊάμι και προσθέτουν:

«Αυτή η απόφαση ελήφθη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή «αναστάτωση» του αγώνα και να διασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση του γκραν πρι υπό τις καλύτερες συνθήκες και να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των οδηγών, των φιλάθλων, των ομάδων και του προσωπικού».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι της Mercedes θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας πλάι του στην πρώτη σειρά τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν.

Κατηγορίες

AUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κέρδισε πολλά «στοιχήματα» ο Παπασταύρου αλλά αυτό με τον Σεμέδο, θα είναι από τα μεγαλύτερα...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Πόρτο έφτασε τα 87 τρόπαια και «έπιασε» την Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλαξε η ώρα έναρξης του γκραν πρι στο Μαϊάμι λόγω ανησυχιών για τον καιρό

AUTO MOTO

|

Category image

Οι ημερομηνίες της Ομόνοιας στο Champions League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην ίδια πόλη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Γκονσάλο Ράμος θέλει να αποχωρήσει από την Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βασικοί υποψήφιοι για την απόκτηση του Γιάννη οι Μπλέιζερς»

NBA

|

Category image

Ο ΜακΤόμινεϊ υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με την Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κβίντα: Η οξυδέρκεια ενός στόπερ που αρνείται να... διώχνει απλώς την μπάλα

Απόψεις

|

Category image

Το απόλυτο come back

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σίξερς από ατσάλι: Γύρισαν το 3-1 και πέταξαν εκτός τους Σέλτικς στο Game 7

NBA

|

Category image

ΦΩΤΟ: Αποθεώθηκε και… αποθέωσε ο Παπασταύρου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί από… ψηλά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καμπανάκι «κινδύνου» αλλά δεν… μασάει ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έφυγε με μηχανάκι ο Φαμπιάνο, ντουέτο… Μασούρα-Κοκκίνου σε πάρτι που ακολούθησε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη