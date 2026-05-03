Άλλαξε η ώρα έναρξης του γκραν πρι στο Μαϊάμι λόγω ανησυχιών για τον καιρό

Το γκραν πρι του Μαϊάμι, το οποίο είναι ο τέταρτος αγώνας της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα, θα αρχίσει τρεις ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που προβλέπονται στη διάρκεια της ημέρας. Η πέμπτη «έκδοση» του γκραν πρι του Μαϊάμι είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας), αλλά τώρα θα ξεκινήσει στις 13:00 (20:00 ώρα Ελλάδας).

«Υστερα από συζητήσεις ανάμεσα στη FIA (σ.σ. η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου), τη Φόρμουλα Ένα και τον promoter του αγώνα, ελήφθη η απόφαση να μετατεθεί η έναρξη του κυριακάτικου γκραν πρι του Μαϊάμι στις 13:00 τοπική ώρα στο Μαϊάμι, λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης, βάσει της οποίας αναμένονται ισχυρότερες βροχοπτώσεις αργότερα το απόγευμα κοντά στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα» αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωσή τους η FIA, η Φόρμουλα Ένα και το γκραν πρι του Μαϊάμι και προσθέτουν:

«Αυτή η απόφαση ελήφθη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή «αναστάτωση» του αγώνα και να διασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση του γκραν πρι υπό τις καλύτερες συνθήκες και να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των οδηγών, των φιλάθλων, των ομάδων και του προσωπικού».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι της Mercedes θα εκκινήσει από την pole position, έχοντας πλάι του στην πρώτη σειρά τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν.