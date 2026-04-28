FIA: «Οι κανονισμοί του 2026 λειτουργούν»

FIA: «Οι κανονισμοί του 2026 λειτουργούν»

Ο επικεφαλής μονοθεσίων της Formula 1, Νικόλας Τομπάζης, μίλησε για τις αλλαγές στους κανονισμούς πριν από το Grand Prix Μαϊάμι.

Η τεχνικοί κανονισμοί του 2026 που έφεραν νέα δεδομένα στη Formula 1 είναι εδώ για να μείνουν. Η νέα γενιά μονοθεσίων δεν έχει ενθουσιάσει οδηγούς και φιλάθλους, με αποτέλεσμα να γίνουν ορισμένες διορθωτικές κινήσεις μετά από τρεις αγώνες.

Ακόμα και αν δεν διορθωθούν όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, για την FIA δεν απαιτείται ριζική αλλαγή μετά από ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η Formula 1 δεν θέλει παράλληλα να βιαστεί και να προβεί σε λάθη που είναι μη αντιστρέψιμα, γι’ αυτό κάθε κίνηση πρέπει να είναι προσεγμένη και μελετημένη.

Δομικές οι αλλαγές στους κανονισμούς της F1

Παρά την έντονη κριτική για τη νέα γενιά υβριδικών μονάδων ισχύος και τη μεγάλη έμφαση στη διαχείριση ενέργειας, η FIA θεωρεί ότι το προϊόν παραμένει ισχυρό, με τα προβλήματα να εντοπίζονται σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. διορθώσεις. Ο επικεφαλής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, υπερασπίστηκε το νέο πλαίσιο κανονισμών, επισημαίνοντας ότι η εικόνα των πρώτων αγώνων ήταν σε μεγάλο βαθμό θετική.

«Αυτοί οι κανονισμοί του 2026 είναι, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουμε δει πιθανώς στην ιστορία της Formula 1. Ήταν πολύ σημαντικοί οι κανονισμοί για να διατηρηθεί η συνάφεια του σπορ, η τεχνολογική εξέλιξη, με αυξημένη ηλεκτροκίνηση και άλλα στοιχεία», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας τεχνικός.

Η μετάβαση αυτή, όπως παραδέχεται, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς προκλήσεις: «Γνωρίζαμε πάντα ότι θα παρουσίαζαν ορισμένες δυσκολίες και είχαμε πει από την αρχή ότι θα τους επανεξετάσουμε μετά τους πρώτους αγώνες».

Θετική εικόνα, αλλά οι παρεμβάσεις ήταν αναγκαίες

Παρά τις αντιδράσεις, η FIA αξιολογεί θετικά το αρχικό δείγμα: «Οι πρώτοι αγώνες πήγαν αρκετά καλά από πολλές απόψεις. Ήταν συναρπαστικοί, με κοντινές μάχες και αρκετά προσπεράσματα», παραδέχθηκε ο Τομπάζης.

Ωστόσο, ο ίδιος αναγνώρισε ότι υπήρχαν σημεία που απαιτούσαν διορθώσεις: «Υπήρχαν βεβαίως τομείς όπου έπρεπε να παρέμβουμε. Η προσέγγισή μας ήταν εξέλιξη και βελτίωση, όχι επανάσταση. Δεν θεωρούμε ότι υπήρχε ανάγκη για επανάσταση».

Η συμβολή των οδηγών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή των οδηγών στη διαδικασία αλλαγών. Ο Τομπάζης εξήγησε ότι, πέρα από τις ομάδες και τους κατασκευαστές, η άποψη των οδηγών ήταν κομβική.

«Υπάρχει ένα σύστημα διακυβέρνησης που στηρίζει τους κανονισμούς της Formula 1. Η FIA ηγείται της διαδικασίας, αλλά χρειάζεται συναίνεση από τους βασικούς εμπλεκόμενους, κυρίως τις ομάδες και τους κατασκευαστές κινητήρων. Έχουμε επίσης συζητήσει τα ζητήματα με τους οδηγούς, γιατί αυτοί είναι μέσα στο μονοθέσιο, βιώνουν τα πράγματα από πρώτο χέρι και η άποψή τους είναι ανεκτίμητη».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, υπήρχε κοινή γραμμή από το grid: «Η στάση των οδηγών ήταν αρκετά ενιαία. Όλοι ζητούσαν αλλαγές στις κατατακτήριες για να μπορούν να πιέζουν περισσότερο, αλλά και να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα ασφάλειας».

Στο Μαϊάμι θα δούμε ένα δείγμα και όχι την πλήρη εικόνα μετά και από τις παρεμβάσεις στους τεχνικούς κανονισμούς.

Καρέ καρέ: Το ξέσπασμα χαράς και τα πανηγύρια του Απόλλωνα στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γκαρσία: «Πονάει ο αποκλεισμός, δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λοσάδα: «Είπα στους παίκτες μου να μην περιορίζουμε τις προσδοκίες μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι κλείδωσε πρόκριση ο Απόλλωνας, με πρωταγωνιστή τον Κουν

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Για 18η φορά στον τελικό, κυνηγώντας τον δέκατο τίτλο ο Απόλλωνας - Όλες οι παρουσίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρωτόγνωρος τελικός με πιθανή ημερομηνία την 28η Μαΐου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Οκτώ χρόνια ήταν πολλά, με ανίκητο Κουν στον τελικό ο Απόλλωνας

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Νέος προπονητής στον Ολυμπιακό και τα... κλειδιά στον Μάριο Χριστοφή

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Ντι Μαρία στα 38 του συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τετραετής αποκλεισμός στον Μούντρικ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό που πρέπει να «απαντηθεί»

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορική τιμωρία στον Αντράδα, 12+1 αγωνιστικές, για τη γροθιά στον Πουλίδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έφυγε δακρυσμένος από τη ρεβάνς ο Σταφυλίδης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To «επίτευγμα» του Θελάδες: Πήρε την Πάφος FC στο -5 και την... παρέδωσε στο -19

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην αποστολή ο Πιέρος Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη