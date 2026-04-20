Τάεκβοντο: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ανήλικου αθλητή στο Ουζμπεκιστάν και ευχαριστίες

Με ανακοίνωσή της η Εθνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο Κύπρου αναφέρεται σε περιστατικό με ανήλικο αθλητή ο οποίος ασθένησε στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν. Παράλληλα εκφράζει ευχαριστίες στον υπουργό Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Κόμπο και τον πρέσβη μας στη Μόσχα κ. Κύπρο Γιωργαλλή. Αναλυτικά:

«Απαραίτητες ευχαριστίες

Λίγες ώρες πριν την αναχώρηση της αποστολής της Εθνικής μας Ομάδας Εφήβων/ Νεανίδων, για επιστροφή από την Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, ένας ανήλικος αθλητής μας, ασθένησε έντονα και ξαφνικά.

Σε λίγες ώρες όμως η αποστολή έπρεπε να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για την επιστροφή.

Κλήθηκε επειγόντως γιατρός στο ξενοδοχείο της αποστολής, και η πρώτη διάγνωση ήταν οξεία σκωληκοειδίτιδα.

Ένα μικρό σοκ!

Στην Τασκένδη η Κύπρος δεν έχει πρεσβεία για να μας καθοδηγήσει.

Επικοινωνήσαμε με τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Κόμπο, ο οποίος μας έφερε σε επαφή με τον πρέσβη μας στη Μόσχα κ. Κύπρο Γιωργαλλή.

Δεν θα πούμε πολλά. Ο κ Γιωργαλλής όλο το βράδυ ήταν σε επαφή με τον προπονητή της Εθνικής μας κ. Νίκο Νικολάου, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε.

Παρακολουθούσε την υπόθεση, και είχε θέσει στη διάθεση της αποστολής όλες τις πιθανές επιλογές, ακόμη και την ταχεία μετάβαση στελέχους της Πρεσβείας στην Τασκένδη για να συνοδεύει τον ανήλικο αθλητή.

Η μικρή περιπέτεια είχε αίσιο τέλος. Ο αθλητής, και όλη η ομάδα βρίσκονται ασφαλείς στην Κύπρο, αλλά οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον Υπ. Εξωτερικών όσο ιδιαίτερα στον κ. Γιωργαλλή του οποίου το ενδιαφέρον ήταν συγκινητικό».