Τάεκβοντο: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ανήλικου αθλητή στο Ουζμπεκιστάν και ευχαριστίες

Τάεκβοντο: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ανήλικου αθλητή στο Ουζμπεκιστάν και ευχαριστίες

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Με ανακοίνωσή της η Εθνική Ομοσπονδία Τάεκβοντο Κύπρου αναφέρεται σε περιστατικό με ανήλικο αθλητή  ο οποίος ασθένησε στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν. Παράλληλα εκφράζει ευχαριστίες στον υπουργό Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Κόμπο και τον πρέσβη μας στη Μόσχα κ. Κύπρο Γιωργαλλή. Αναλυτικά:

«Απαραίτητες ευχαριστίες

Λίγες ώρες πριν την αναχώρηση της αποστολής της Εθνικής μας Ομάδας Εφήβων/ Νεανίδων, για επιστροφή από την Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, ένας ανήλικος αθλητής μας, ασθένησε έντονα και ξαφνικά.

Σε λίγες ώρες όμως η αποστολή έπρεπε να βρίσκεται στο αεροδρόμιο για την επιστροφή.

Κλήθηκε επειγόντως γιατρός στο ξενοδοχείο της αποστολής, και η πρώτη διάγνωση ήταν οξεία σκωληκοειδίτιδα.

Ένα μικρό σοκ!

Στην Τασκένδη η Κύπρος δεν έχει πρεσβεία για να μας καθοδηγήσει.

Επικοινωνήσαμε με τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Κόμπο, ο οποίος μας έφερε σε επαφή με τον πρέσβη μας στη Μόσχα κ. Κύπρο Γιωργαλλή.

Δεν θα πούμε πολλά. Ο κ Γιωργαλλής όλο το βράδυ ήταν σε επαφή με τον προπονητή της Εθνικής μας κ. Νίκο Νικολάου, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε.

Παρακολουθούσε την υπόθεση, και είχε θέσει στη διάθεση της αποστολής όλες τις πιθανές επιλογές, ακόμη και την ταχεία μετάβαση  στελέχους της Πρεσβείας στην Τασκένδη για να συνοδεύει τον ανήλικο αθλητή.

Η μικρή περιπέτεια είχε αίσιο τέλος. Ο αθλητής, και όλη η ομάδα βρίσκονται ασφαλείς στην Κύπρο, αλλά οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον Υπ. Εξωτερικών όσο ιδιαίτερα στον κ. Γιωργαλλή του οποίου το ενδιαφέρον ήταν συγκινητικό».

Κατρακύλησε στο Νο 80 του κόσμου ο Τσιτσιπάς!

Τένις

|

Category image

Σαν «μπούμερανγκ» το «Ομόνοια ερχόμαστε»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

4η και 5η θέση για τον Τζιωρτζή στον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος NASCAR στη Βαλένθια

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μνημόνιο ΥΠΑΝ – ΚΟΠ για εισαγωγή του ποδοσφαίρου στη Μέση Εκπαίδευση

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Υποκλίθηκε στον κόσμο ο Κουλιμπαλί: «Είστε τεράστιοι!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τάεκβοντο: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ανήλικου αθλητή στο Ουζμπεκιστάν και ευχαριστίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχαριστίες ΑΠΟΕΛ στον πρώην παράγοντα που συνείσφερε το πιο ψηλό ποσό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τα βρήκαν Ρεάλ και Ρίντιγκερ για νέο συμβόλαιο έως το 2027

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΚΟΠ για την ρατσιστική επίθεση κατά Κουλιμπαλί: «Προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι ρεφ στα κρίσιμα ματς των ημιτελικών του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Άγγιξαν τους τίτλους Allwyn Ανδρών και Γυναικών Sabbianco Ανόρθωση και Ε.Ν. Αθηένου

Χαντμπολ

|

Category image

Πρέπει να νιώθει ικανοποιημένη

ΑΕΚ

|

Category image

Δόθηκαν οι τίτλοι στα Κύπελλα Allwyn στις αναπτυξιακές ηλικίες του Χάντμπολ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: «Βασίλισσα» των ντέρμπι με αριθμούς – Το σερί που τη φέρνει αγκαλιά με τον τίτλο

Ελλάδα

|

Category image

