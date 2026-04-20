ΦΩΤΟ: Έκανε την έκπληξη ο Ονουφρίου του ΣΚΟΠΑΦ

O νεαρός Ιάκωβος Ονουφρίου του ΣΚΟΠΑΦ, έκανε τη μεγάλη έκπληξη και κέρδισε το «Κύπελλο Λάρνακας» Σπόρτινγκ, το οποίο διεξήχθη χθες Κυριακή 19 Απριλίου, στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας.

Ο Ονουφρίου, ο οποίος άρχισε τη Σκοπευτική του διαδρομή από την Κατηγορία Εφήβων, μετά από μια 5ετή διακοπή, επανήλθε στη δράση και συνδύασε την επιστροφή του στην Κατηγορία Ανδρών, με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη Γενική Κατάταξη (OVERALL), εξασφαλίζοντας το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο Σκοπευτής του ΣΚΟΠΑΦ, επέδειξε μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και σταθερότητα και με 90/100 (23+23+23+21) ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου.

Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Γιάννος Ιωάννου της ΣΚΟΕΠΑ με 86/100 (22+22+23+19) και την τρίτη θέση, ο Χαράλαμπος Χατζημιχαήλ της ΣΚΟΑΜ με 85/100 (23+18+23+21).

Την πρώτη εξάδα στη Γενική Κατάταξη συμπλήρωσαν τρείς Σκοπευτές με την ίδια επίδοση, 84/100. Τέταρτος κατετάγη ο Λεύκιος Μιλτιάδους της ΣΚΟΛΕΜ, πέμπτος ο Κύπρος Κυπριανού της ΣΚΟΛΕΥ και έκτος ο Ροδοσθένης Ροδοσθένους του ΣΚΟΠΑΦ.

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Αγαθοκλής Κωνσταντίνου του ΣΚΟΠΑΦ με 82/100. Δεύτερος κατετάγη ο Γιώργος Κυπραίος της ΣΚΟΛΕΜ με 80/100 και τρίτος ο Γρηγόρης Γρηγορίου της ΣΚΟΚΕΡ με 79/100.

Στην Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Κωστάκης Νεοκλέους της ΣΚΟΛΑΡ με 80/100, τη δεύτερη ο Ανδρέας Γεωργιάδης της ΣΚΟΚΕΡ με 77/100 και την τρίτη ο Γιάννος Κατάσκοπος επίσης της ΣΚΟΚΕΡ με την ίδια επίδοση, 77/100.

Στη Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Ντίνος Ανδρέου της ΣΚΟΚΕΡ με 78/100. Δεύτερος κατετάγη ο Φίλιος Φιλήμωνος επίσης της ΣΚΟΚΕΡ με ένα δίσκο λιγότερο 77/100 και τρίτος ο Δημήτρης Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΜ με 72/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, οι τρείς πρώτες θέσεις κρίθηκαν στη διαφορά ενός δίσκου. Την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Παντελής Παντελίδης της ΣΚΟΛΕΥ με 79/100, τη δεύτερη ο Ντίνος Ανδρέου της ΣΚΟΚΕΡ με 78/100 και την τρίτη θέση ο Αντώνης Χ. Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΜ με 75/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Κωστάκης Νεοκλέους της ΣΚΟΛΑΡ με 80/100. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Κώστας Κωνσταντίνου επίσης της ΣΚΟΛΑΡ με 76/100 και την τρίτη ο Γιάννος Νεοφύτου της ΣΚΟΛΕΥ με 69/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ, νικητής αναδείχθηκε ο Ανδρέας Κατζιανής της ΣΚΟΑΜ με 54/100.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, οι τρείς πρώτες θέσεις κρίθηκαν στη διαφορά ενός δίσκου. Την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Γιάροσλαβ Νόβικοφ της ΣΚΟΛΕΜ με 64/100. Δεύτερος κατετάγη ο Μαρίνος Χωματένος της ΣΚΟΛΑΡ με 63/100 και τρίτος ο Παναγιώτης Αριστοφάνους, επίσης της ΣΚΟΛΑΡ με 62/100.

Τα έπαθλα στους νικητές απένειμαν ο Πρόεδρος της ΣΚΟΛΑΡ και Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΚ Κωστάκης Κωνσταντίνου, το Μέλος της ΦΙΤΑΣΚ και Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Λουκάς Χάματσος, ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ΦΙΤΑΣΚ της ΣΚΟΚ Γρηγόρης Τούμπας και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λάρνακας, Σταύρος Βιολάρης, Δημήτρης και Χριστάκης Βαγιανός, Θάσος Φωκάς και Νεόφυτος Χριστοδούλου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (OVERALL)

1. Ιάκωβος Ονουφρίου ΣΚΟΠΑΦ 90/100

2. Γιάννος Ιωάννου ΣΚΟΕΠΑ 86/100

3. Χαράλαμπος Χ’’Μιχαήλ ΣΚΟΑΜ 85/100

4. Λεύκιος Μιλτιάδους ΣΚΟΛΕΜ 84/100

5. Κύπρος Κυπριανού ΣΚΟΛΕΥ 84/100

6. Ροδοσθένης Ροδοσθένους ΣΚΟΠΑΦ 84/100

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Αγαθοκλής Κωνσταντίνου ΣΚΟΠΑΦ 82/100

2. Γιώργος Κυπραίος ΣΚΟΛΕΜ 80/100

3. Γρηγόρης Γρηγορίου ΣΚΟΚΕΡ 79/100

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Κωστάκης Νεοκλέους ΣΚΟΛΑΡ 80/100

2. Ανδρέας Γεωργιάδης ΣΚΟΚΕΡ 77/100

3. Γιάννος Κατάσκοπος ΣΚΟΚΕΡ 77/100

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Ντίνος Ανδρέου ΣΚΟΚΕΡ 78/100

2. Φίλιος Φιλήμωνος ΣΚΟΚΕΡ 77/100

3. Δημήτρης Αντωνίου ΣΚΟΛΕΜ 72/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ

1. Παντελής Παντελίδης ΣΚΟΛΕΥ 79/100

2. Ντίνος Ανδρέου ΣΚΟΚΕΡ 78/100

3. Αντώνης Χ. Αντωνίου ΣΚΟΛΕΜ 75/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1. Κωστάκης Νεοκλέους ΣΚΟΛΑΡ 80/100

2. Κώστας Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΑΡ 76/100

3. Γιάννος Νεοφύτου ΣΚΟΛΕΥ 69/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ

1. Ανδρέας Κατζιανής ΣΚΟΑΜ 54/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Γιάροσλαβ Νόβικοφ ΣΚΟΛΕΜ 64/100

2. Μαρίνος Χωματένος ΣΚΟΛΑΡ 63/100

3. Παναγιώτης Αριστοφάνους ΣΚΟΛΑΡ 62/100
























