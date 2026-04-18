Πενταμελής εκπροσώπη της Κύπρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων – Νεανίδων στο Κάϊρο

Με 5 αθλητές και αθλήτριες, θα συμμετάσχει η Κύπρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων και Νεανίδων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 27 Απριλίου στο Κάϊρο.

Στο ΣΚΗΤ θα συμμετάσχουν ο Μάρκος Κοντόπουλος, ο Ανδρέας Ποντίκης και η Σωτηρούλα Χρίστου, οι οποίοι αναχώρησαν ψες για την Αίγυπτο.

Στο αγώνισμα του ΤΡΑΠ θα συμμετάσχει ο Γιώργος Γρηγορίου, ο οποίος θα αναχωρήσει την Τετάρτη 22 Απριλίου για το Κάϊρο, με τον προσωπικό προπονητή του Νικόλα Κυριάκου.

Κυπριακή συμμετοχή θα έχουμε και στο Σταθερό Στόχο, στο Αεροβόλο Τουφέκι με τον Αχιλλέα Σοφοκλέους, ο οποίος θα ταξιδεύσει τη Δευτέρα στο Κάϊρο, συνοδευόμενος από την ομοσπονδιακή μας προπονήτρια Ειρήνη Παντελή.

Την προσπάθεια των αθλητών μας για διάκριση, συνοδεύουν οι καλύτερες ευχές του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου.