Εδραιώνεται η Νατάσα Λάππα στον Χρυσό Στόλο του IQFOIL

Με εντατικές προπονήσεις στην Κύπρο περνάει την περίοδο του Πάσχα η Νατάσα Λάππα, ενόψει της αναχώρησής της για το Hyeres στις 18 Απριλίου, όπου θα λάβει μέρος στο δεύτερο Grand Slam της χρονιάς - τελευταία βδομάδα του Απρίλη.

Μαζί με την Λάππα προπονείται και η Νεοζηλανδή (με Αμερικανικό διαβατήριο) Brianna Orams, που στοχεύει στη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028», όπως και η Λάππα, η οποία έχει ήδη λάβει μέρος στο «Τόκυο 2020» και «Παρίσι 2024». H Orams θα προπονηθεί στην Κύπρο για δύο βδομάδες συνολικά. Προσφάτως η Λάππα είχε φιλοξενήσει για προπονήσεις και την Ιταλίδα Livia Passoni,

«Είναι σημαντικό να προπονούμαι με άλλες αθλήτριες υψηλού επιπέδου. Στην Κύπρο τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, οπότε όταν έχουμε την ευκαιρία είμαστε στη Λεμεσό για προπονήσεις» εξηγεί η Λάππα.

«Ικανοποιημένη από την πρόοδο μου»

Στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς που ολοκληρώθηκε την περασμένη βδομάδα στη Μαγιόρκα, η Λάππα μπήκε στον Χρυσό Στόλο μιας ακόμα μεγάλης διοργάνωσης. Έχει μπει στον Χρυσό Στόλο στα δύο τελευταία Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα όπως επίσης και στο πρώτο φετινό Grand Slam. Κατέλαβε την 32η θέση που είναι η καλύτερη της καριέρας της σε αγώνα της κορυφαίας βαθμίδας της World Sailing (αγώνας 200 βαθμών δηλαδή).

«Είμαι ικανοποιημένη από την βελτίωση μου, από πλασαρίσματα στο Top10 και την πρόκριση στον Χρυσό Στόλο από την 22η θέση. Πιστεύω ότι οι δυνατότητές μου είναι για πιο ψηλά, όμως κάποιες όχι τόσο καλές κούρσες στα τελικά, με άφησαν λίγο πίσω. Κρατάω την πρόοδο, συνεχίζω την σκληρή δουλειά και προσβλέπω στον επόμενο αγώνα» δηλώνει η Λάππα.

Αγωνιζόμενη στην κατηγορία iQFOiL στο Grand Slam Trofeo Princesa Sofia στην Palma de Mallorca, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς αγώνες ιστιοπλοΐας, η Λάππα αγωνίστηκε απέναντι σε κορυφαίες αθλήτριες από όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Νατάσα είχε αρκετές πολύ καλές επιδόσεις, με καλύτερη εμφάνιση τη 2η θέση σε μία από τις προκριματικές ιστιοδρομίες που έγιναν τις δύο πρώτες ημέρες, καθώς και άλλες υψηλές θέσεις, όπως 6η και 12η, αλλά και μια 9η θέση στα τελικά, απέναντι στις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Αυτό πιστοποιεί ότι μπορούσε να είναι ανταγωνιστική στο υψηλό επίπεδο του αγώνα.

Επόμενος σταθμός: Hyeres

Ο επόμενος σταθμός της Νατάσας θα είναι το Grand Slam στη Γαλλία, γνωστό ως French Olympic Week, όπου για πάνω από 50 χρόνια οι κορυφαίοι Ολυμπιονίκες ιστιοπλόοι συναντώνται στη Hyères την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Η διοργάνωση της Γαλλικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στη Baie de Hyères προσφέρει κάθε χρόνο ιδανικές συνθήκες για υψηλού επιπέδου αγώνες ιστιοπλοΐας.

Ακολουθεί το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, στα μέσα Μαΐου.

Την Νατάσα Λάππα στηρίζουν οι: Allwyn Κύπρου, MATA Limassol, τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation, #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028» και Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη», ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης, η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού.