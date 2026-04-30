Με τη συμμετοχή περίπου 240 τριαθλητών/τριών από την Κύπρο και το εξωτερικό διεξάγεται την Κυριακή, 3 Μαΐου, το Pafos Triathlon 2026, μία διοργάνωση από την οποία θα προκύψουν και οι πρωταθλητές της Ολυμπιακής Απόστασης, σε Άνδρες και Γυναίκες.

Η δράση στο Pafos Triathlon εξελίσσεται στην περιοχή των Δημοτικών Μπάνιων στην Κάτω Πάφο και συνδιοργανώνεται από την Αctivate Cyprus και τον Δήμο Πάφου. Τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, αποτελώντας το Παγκύπριο Πρωτάθλημα.

Στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος αθλητές από την Κύπρο κι άλλες 15 χώρες, στις δυο κατηγορίες, είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Συγκεκριμένα από Αγγλία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λευκορωσία, Μάλτα, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρωσία.

Αρχή στις 07:00

Στην εκκίνηση, στα Δημοτικά Μπάνια της Πάφου, θα δοθεί στις 07:00 της Κυριακής, 3 Μαΐου, πρώτα για τους συμμετέχοντες στην Σπριντ κατηγορία, ενώ στις 07:50 θα ξεκινήσουν όσοι θα διαγωνιστούν στην Ολυμπιακή κατηγορία.

Όσοι θα αγωνιστούν στην Ολυμπιακή κατηγορία θα καλύψουν συνολικά 51.5χλμ, κάνοντας κατά σειρά 1.5χλμ κολύμπι, 40χλμ ποδήλατο και 10χλμ τρέξιμο. Για την Σπριντ, οι αποστάσεις είναι μισές, δηλαδή 750μ. κολύμπι, 20χλμ ποδηλασία και 5χλμ τρέξιμο.

Τον αγώνα συνδιοργανώνουν ο Δήμος Πάφου και η Activate Cyprus και στηρίζει η ΕΤΑΠ Πάφου και χορηγεί η ERΒ ASFALISTIKI. Eίναι ενταγμένος στο καλεντάρι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.activatecyprus.com/the-pafos-triathlon.