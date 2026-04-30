Ξεκάθαρο μήνυμα από τους αθλητές ΠΑΡΑΤΡΑΠ της Σκοποβολής

Με πρωτοβουλία του αθλητή ΠΑΡΑΤΡΑΠ της Σκοποβολής Μάριου Στυλιανού, επισκέφθηκαν το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά, μαθητές του Γυμνασίου Αρχαγγέλου της Λακατάμιας και πήραν μια γεύση από την προσπάθεια, την οποία καταβάλλουν οι αθλητές ΠΑΡΑΤΡΑΠ της Σκοποβολής με κινητικά προβλήματα.

Απευθυνόμενος στους μαθητές και τους καθηγητές τους, ο Μάριος Στυλιανού επισήμανε, ότι η ψυχική δύναμη… και η ικανότητα… βοηθούν τον άνθρωπο να ξεπερνά όλα τα προβλήματα και εμπόδια, τα οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό το αποδεικνύουν έμπρακτα, σχεδόν καθημερινά οι τέσσερις αθλητές της Σκοποβολής με κινητικά προβλήματα… Μάριος Στυλιανού, Γιώργος Παπαηλία, Νίκος Δημητρίου και Νεόφυτος Νικολάου.

Το μήνυμα, το οποίο στάλθηκε στους μαθητές, ήταν ξεκάθαρο. «Η αναπηρία, δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο, για την επίτευξη των στόχων και των επιθυμιών τους, ούτε και στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων».

Γιώργος Παπαηλία και Νίκος Δημητρίου, έστειλαν επίσης το βασικό μήνυμα προς τους μαθητές, τους καθηγητές τους και στην κοινωνία γενικότερα. «Κύριος στόχος, των αθλητών με κινητικά προβλήματα, είναι η πλήρης ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, καταπολεμώντας τις διακρίσεις.»

Οι Σκοπευτές του ΠΑΡΑΤΡΑΠ, τόνισαν επίσης στους μαθητές, ότι δεν πρέπει να απογοητεύονται αν σε κάποιο διαγώνισμα, ή σε μια εξέταση πάρουν χαμηλό βαθμό, αλλά αυτό να τους πεισμώνει να παρουσιαστούν καλύτεροι στο επόμενο διαγώνισμα, στην επόμενη εξέταση τους.

Οι Αθλητές ΠΑΡΑΤΡΑΠ της Σκοποβολής, έκαναν επίδειξη στους μαθητές, της προσπάθειας που καταβάλλουν σε κάθε αθλητική διοργάνωση, για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων και έδωσαν την ευκαιρία σε κάποιους μαθητές να δοκιμάσουν από τους βατήρες του ΤΡΑΠ, να πετύχουν τους δίσκους. Από τους αθλητές του ΠΑΡΤΡΑΠ δόθηκε επίσης το μήνυμα ότι σε κάθε προπόνηση, ή επίσημη διοργάνωση, πρέπει να τηρούνται πιστά οι κανόνες ασφάλειας και υγείας.

Στη συνέχεια οι μαθητές και καθηγητές τους ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Σταθερού Στόχου του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου «Λάκης Ψημολοφίτης», καθώς οι αθλητές του ΠΑΡΑΤΡΑΠ συμμετέχουν και στους Πρωταθληματικούς αγώνες στο Αεροβόλο Πιστόλι της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου.