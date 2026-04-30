Συνταγή της επιτυχίας το οικογενειακό κλίμα

Όσο πλησιάζει η ώρα τόσο πιο πολύ μεγαλώνει ο ενθουσιασμός στις τάξεις της Ομόνοιας. Οι πράσινοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας ενόψει του σαββατιάτικου (02/05) αγώνα με τον Άρη, στον οποίο αν η ομάδα της πρωτεύουσας πάρει τη νίκη, τότε, θα στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Σε ένα κατάμεστο ΓΣΠ, παίκτες και ο κόσμος αναμένεται πως θα… γίνουν ένα, ώστε να σφραγίσουν το τρίποντο που θα τους οδηγήσει στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος.

Σε όλη τη διαδρομή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, το «τριφύλλι» δεν διακρίθηκε μόνο για την ποιότητα και τη σταθερότητά του σε καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του κατάφεραν να διατηρήσουν το οικογενειακό κλίμα και τη συσπείρωση ακόμη και στα δύσκολα. Αυτό δεν διακρίνεται μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών αλλά και εκτός. Στους πανηγυρισμούς αλλά και στις αντιδράσεις τόσο μετά από ένα νικηφόρο αποτέλεσμα όσο και μετά από ένα κακό.

Ο Νορβηγός τεχνικός διατήρησε τις ισορροπίες και στο κακό φεγγάρι του Φεβρουαρίου (αποκλεισμός από Ριέκα, ήττα από ΑΠΟΕΛ). Νωρίτερα και συγκεκριμένα αρχές του 2026, ο Ντιουνκού υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, όμως αυτό δεν χάλασε ούτε το κλίμα ούτε την πορεία του στην ομάδα. Ο 24χρονος κέρδισε εκ νέου την εμπιστοσύνη του προπονητή του και έχει καθιερωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο τελευταίο ματς με τον Απόλλωνα, ο Άιτινγκ πήρε ξανά χρόνο συμμετοχής μετά από αλλαγή, όμως η αποβολή του Κουλιμπαλί άλλαξε εκ νέου τα δεδομένα και πέρασε εκτός. Έδωσε το χέρι στους συμπαίκτες του και κατανόησε πλήρως το σκεπτικό του προπονητή του (το ματς ήταν στο 3-2!). Αναμφίβολα πρόκειται για ένα από τα κύρια κλειδιά της επιτυχίας του «τριφυλλιού», το οποίο θα είναι οδηγός και για τη συνέχεια σε Ευρώπη και νέα σεζόν.

Σχετικά με το αγωνιστικό για το παιχνίδι του Σαββάτου, δεν υπολογίζεται ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο οποίος θα προφυλαχθεί.