Με τo νέο Capital.com Ford Mustang V8 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2026 ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

Πίσω από το τιμόνι του νέου Capital.com Ford Mustang V8 θα συνεχίσει την προσπάθειά του ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής για υλοποίηση του ονείρου να γίνει πρωταθλητής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα NASCAR. Ο Κύπριος οδηγός με τον αριθμό #6 στις πόρτες του νέου αυτοκινήτου του θα λάβει μέρος και στις δύο κατηγορίες του NASCAR Euro Series,στην OPEN και στην V8GP.

«Ευγνώμων που γι’ ακόμη μια χρονιά θα εκπροσωπήσω το νησί μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR. Είμαι πιο αποφασισμένος από ποτέ και, με τη δέσμευση της ομάδας, είμαι βέβαιος ότι έχουμε έναν κοινό στόχο: τον τίτλο. Είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε τα αποτελέσματα που αξίζουμε» σημείωσε ο Tζιωρτζής.

Στη συνέχεια αφού ευχαρίστησε τον Πλατινένιο του χορηγό, την εταιρεία Capital.com, τους χορηγούς του ISX Financial,Paidby,Cytavision καθώς και τους υποστηρικτές του: Alco Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Daytona Raceway,Serenity Boutique Houses και το Sana Hiltonia, τόνισε την ετοιμότητά του για να διεκδικήσει νίκες και στις δύο κατηγορίες το 2026. «Εκπροσωπώντας το νησί μου, την Κύπρο, από το 2020 σε ένα πρωτάθλημα πιστοποιημένο από τη FIA (Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου), με κάνει ακόμα πιο δυνατό και είμαι έτοιμος να φέρω το ευρωπαϊκό τρόπαιο στην γενέτειρα μου, την Λευκωσία».

Από πλευράς του ο Lucas Lasserre, διευθυντής της Speedhouse, ομάδας του Τζιωρτζή τόνισε: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιβεβαιώνω ότι ο Τζιωρτζής – από την Κύπρο – θα είναι μαζί μας για την σεζόν του 2026. Το να έχουμε έναν κορυφαίο οδηγό όπως ο Βλαδίμηρος είναι μια μεγάλη ευκαιρία στο έργο μας. Ο οδηγός μας θα αγωνιστεί στις κατηγορίες OPEN & V8GP και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη σεζόν. Από την αρχή της συνεργασίας μας, συνεργαζόμαστε πολύ σκληρά, συμπεριλαμβανομένων όλου του προσωπικού, με απόλυτη εμπιστοσύνη, όπου για εμάς είναι το κλειδί της επιτυχίας. Πιστεύουμε ακράδαντα σε αυτό μαζί και θα πετύχουμε».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ο οδηγός μας θα οδηγεί το Ford MUSTANG #6,και είμαστε σίγουροι ότι θα τον βλέπουμε στις κορυφαίες θέσεις. Πάντα γνώριζα την ικανότητά του να φέρει ένα αυτοκίνητο μπροστά στις πρώτες θέσεις, και οι προηγούμενες μάχες μας στην πίστα ήταν πάντα έντονες και δίκαιες. Είναι πραγματικό πλεονέκτημα να έχεις κάποιον όπως τον Βλαδίμηρο στην ομάδα σου, καθώς είναι ένας ταλαντούχος οδηγός, αλλά και εξαιρετικός χαρακτήρας. Επίσης, είναι σημαντικό για εμάς ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες στο συνολικό πρότζεκτ. Όλοι μια γροθιά για τον οδηγό μας!».

Σημειώνεται ότι ο πρώτος αγώνας του Nascar Euro Series 2026 θα γίνει στην πίστα Circuit Ricardo Tormo της Ισπανίας το επόμενο Σαββατοκύριακο 18-19 Απριλίου. Μέσω της συμμετοχής στον αγώνα της Ισπανίας, ο Τζιωρτζής και η capital.com στηρίζουν τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. Στο καλεντάρι βρίσκονται επίσης οι αγώνες σε Γαλλία, Αγγλία, Τσεχία, Ιταλία και Βέλγιο.