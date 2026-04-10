Επιστροφή στο 4-2-3-1 και σκέψεις Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με Παναθηναϊκό

Ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται επιστροφή στο 4-2-3-1 και αλλαγές ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για τα playoffs της Super League.

Σε φάση αποφάσεων και εσωτερικών διεργασιών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καταστρώνει ήδη το πλάνο του για το κρίσιμο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (19/4), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Το βασικό σενάριο που κερδίζει έδαφος αφορά την επιστροφή στο γνώριμο 4-2-3-1, ένα σύστημα που έχει συνδεθεί με τις επιτυχίες των «ερυθρόλευκων» και στο οποίο ο Βάσκος τεχνικός δείχνει να εμπιστεύεται περισσότερο σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Το τελευταίο διάστημα ο Ολυμπιακός δοκίμασε εναλλακτικές, κυρίως με διάταξη 4-4-2, λόγω και της παρουσίας των Ελ Κααμπί και Ταρέμι, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν δικαίωσαν πλήρως αυτή την επιλογή. Έτσι, η σκέψη για επιστροφή σε ένα πιο ισορροπημένο σχήμα θεωρείται λογική.

Παράλληλα, ο Μεντιλίμπαρ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο φρεσκαρίσματος στην ενδεκάδα. Το rotation είναι δεδομένο ότι θα απασχολήσει, με τον ίδιο να κρατά κλειστά τα χαρτιά του και να μην έχει ανοίξει ακόμη πλήρως τα πλάνα του στους παίκτες.

Οι προπονήσεις της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, καθώς ο Ισπανός τεχνικός θέλει να δει ποιοι βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά. Η ψυχολογία αποτελεί βασικό ζητούμενο, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να καλούνται να αντιδράσουν.

Σε επίπεδο προσώπων, δεν αποκλείονται εκπλήξεις. Ο Γιαζίτσι και ο Αντρέ Λουίς βρίσκονται στο «κάδρο» για την επίθεση, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων και στη μεσαία γραμμή, με τον Γκαρθία και τον Έσε να διεκδικούν ρόλο-κλειδί.

Την ίδια ώρα, το τεχνικό τιμ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στη διαχείριση της ομάδας ενόψει των ημερών του Πάσχα. Οι παίκτες πήραν σαφείς οδηγίες να ξεκουραστούν και να επιστρέψουν απόλυτα συγκεντρωμένοι, καθώς η εβδομάδα που ακολουθεί θεωρείται καθοριστική.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

