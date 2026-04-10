Στο καλό Αντώνη Γεωργαλλίδη...

Μετά τη σπουδαία καριέρα του στο στίβο που τον οδήγησε μέχρι και σε χρυσό μεταλλιο στην παγκόσμια γυμνασιαδα, ό Αντώνης εργοδοτηθηκε στην Ομοσπονδία του Στίβου (ΚΟΕΑΣ), την οποία υπηρέτησε με πάθος και αγάπη για 40 τόσα χρόνια!

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Αντώνης αποτελούσε στενό συνεργάτη για μας τους αθλητικούς συντάκτες, προκειμένου να προβληθεί σωστά το άθλημα του στίβου.Πριν πέντε περίπου χρόνια συνάντησα τον Αντώνη στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, στα έκτακτα περιστατικά. Εκεί μιλήσαμε για πρώτη φορά για το πρόβλημα μας. Ήταν αισιόδοξος ο Αντώνης ότι θα πάμε καλά με τις θεραπείες μας.

Μου έδινε και του έδινα δύναμη! Και πήγαμε καλά, μέχρι που ήρθαν τα πολύ δύσκολα. Ό Αντώνης βασανισμένος και κουρασμένος προετοιμάστηκε για το μεγάλο ταξίδι κι έκλεισε τα μάτια. Στο άκουσμα της είδησης για τον Αντώνη, ομολογώ ότι λύγισα, ότι φώναξα, διαμαρτυρήθηκα, γιατί θεέ μου, γιατί;.

Κι όμως ο Αντώνης, ό παλιός συμμαθητής, ό συναγωνιστής των τελευταίων χρόνων στο ογκολογικό δεν θα ήθελε να το βάλω κάτω. Εντάξει Αντώνη μου, θα σ' ακούσω και τούτη τη φορά, καλό ταξίδι φίλε σε σένα, καλή τύχη για μένα, καλή Ανάσταση σε ολο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε όλους όσους συναντούσαμε εκεί στα έκτακτα περιστατικά... Αντώνη μας!Δημήτρης Δημητρίου