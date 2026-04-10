La Liga-31η αγωνιστική: Δεσπόζει το ντέρμπι της Βαρκελώνης στο «Καμπ Νου»

La Liga-31η αγωνιστική: Δεσπόζει το ντέρμπι της Βαρκελώνης στο «Καμπ Νου»

Το ντέρμπι της Βαρκελώνης ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Εσπανιόλ στο «Καμπ Νου» ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής της La Liga, ενώ μεγάλη μάχη αναμένεται μεταξύ Σεβίλλης και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρωτάθλημα της La Liga με οκτώ αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου, με την Μπαρτσελόνα να έχει μεγάλο προβάδισμα για τον τίτλο με το +7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, οι «μπλαουγκράνα» υποδέχονται στο «Καμπ Νου» την Εσπανιόλ για το ντέρμπι της Βαρκελώνης, με τη «βασίλισσα» απ' την άλλη να θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Τζιρόνα μετά την ήττα-σοκ από τη Μαγιόρκα.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στους «8» του Conference League, Ράγιο Βαγιεκάνο μονομαχεί εκτός έδρας κόντρα στη Μαγιόρκα πριν τη ρεβάνς με την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ μεγάλη μάχη αναμένεται στην Ανδαλουσία για το ματς της Σεβίλλης με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (10/04)

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα (22:00)

Σάββατο (11/04)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές (15:00)

Έλτσε-Βαλένθια (17:15)

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ (19:30)

Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Κυριακή (12/04)

Οσασούνα-Μπέτις (15:00)

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγιεκάνο (17:15)

Θέλτα-Οβιέδο (19:30)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ (22:00)

Δευτέρα (13/04)

Λεβάντε-Χετάφε (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Τρίτη (21/04)

Μαγιόρκα-Βαλένθια (20:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα (20:00)

Τζιρόνα-Μπέτις (22:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (22:30)

Τετάρτη (22/04)

Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (20:00)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Χετάφε (21:00)

Μπαρτσελόνα-Θέλτα (22:30)

Πέμπτη (23/03)

Λεβάντε-Σεβίλλη (20:00)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Εσπανιόλ (21:00)

Οβιέδο-Βιγιαρεάλ (22:30)

