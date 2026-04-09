Παρασύρθηκε από τον ρυθμό της Βαλένθια, αποχαιρέτησε το πλεονέκτημα και χάνει την εξάδα ο Παναθηναϊκός

Στην επόμενη (38η) και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει την Αναντολού Εφές (17/04, 21:15), φιλοδοξώντας να κλείσει με ροζ φύλλο τη regular season.

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε με φόλοου του Λεσόρ (0-2), ενώ ο Μπαντιό με τρίποντο έγραψε το 3-2. Ο Τόμπσον ευστόχησε και αυτός από μακριά σε γρήγορο τέμπο (6-2), πριν ο Πραντίγια πάει στο καλάθι και γράψει το 8-2 με λέι απ. Ο Χουάντσο έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό με φόλοου κάρφωμα (8-4), με τον Λεσόρ να φέρνει το ματς στο καλάθι (8-6). Ο Ρόιβερς πέτυχε το τρίτο τρίποντο της Βαλένθια (11-6), με τον Όσμαν να μειώνει από τη γραμμή των βολών σε 11-8. Ο Ρόιβερς μάζεψε το επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε από κοντά (13-8), πριν βάλει δύσκολο καλάθι για το 15-8. Ο Σλούκας έσπασε το «ρόδι» με το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού (15-11), με τον Ναν να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι για το 17-13. Ο Φαρίντ πήγε στη γραμμή και έφερε τους φιλοξενούμενους σε απόσταση βολής (17-15), όμως η Βαλένθια έβαλε… πεντάποντο με μακρινό σουτ του Μπαντιό και βολές του Κοστέλο για το 22-15. Τόμπσον και Χέιζ-Ντέιβις αντάλλαξαν τρίποντα (25-20), ενώ ένα γκολ φαουλ του Σλούκα διαμόρφωσε το 27-23 του πρώτου δεκαλέπτου.Στη δεύτερη περίοδο, ο Ρόιβερς κάρφωσε στον αιφνιδιασμό, ενώ οι Όσμαν και Τέιλορ αντάλλαξαν τρίποντα για το 33-26. Ο Σορτς έδωσε συνεχόμενες λύσεις στον Παναθηναϊκό (35-30), όμως ο εντυπωσιακός Ρόιβερς έβαλε ακόμη ένα μακρινό σουτ για το 38-30. Ο Σλούκας και ο Χέιζ-Ντέιβις με ωραίες ενέργειες κράτησαν κοντά τους «πράσινους» (40-34), όμως ο Πουέρτο πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο για τους γηπεδούχους και ο Μοντέρο με τη σειρά του σκόραρε για το 45-34. Ο Δομινικανός πέτυχε και μακρινό σουτ για το +14 των γηπεδούχων (48-34), με τους Χέιζ-Ντέιβις και Γκραντ να δίνουν κρίσιμες λύσεις στον Παναθηναϊκό (48-39). Ο Μπαντιό συνέχισε την τρίποντη «καταιγίδα» της Βαλένθια (51-39), ενώ οι Σακό και Τέιλορ διαμόρφωσαν το 55-41. Ο Χέιζ-Ντέιβις βρήκε στόχο σε φλόουτερ (55-43), πριν διαμορφώσει με ακόμη ένα καλάθι το 56-47 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντα από τους Όσμαν και Μπαντιό (59-50), πριν ο Γκραντ βάλει δύο βολές για το 59-52. Το πρόβλημα των χαμένων ριμπάουντ συνεχίστηκε, με τον Πουέρτο να το εκμεταλλεύεται (61-52), ενώ ο Ναν με 1/2 βολές έγραψε το 61-53. Ο Πουέρτο ευστόχησε σε ακόμη ένα σουτ τριών πόντων (64-53), με τον Όσμαν να κάνει τη διαφορά ξανά μονοψήφια με δύο εύστοχες βολές (64-55). Η πληγή των δεύτερων ευκαιριών παρέμεινε, με τον Κι να εκμεταλλεύεται μία τέτοια (66-55), πριν ο Σλούκας τελειώσει μία φάση με λέι απ για το 66-57. Ο Όσμαν έκλεψε και κάρφωσε (66-59), πριν πάει ωραία στο καλάθι για το 66-61. Η Βαλένθια βρήκε λύση μετά από ώρα χάρη σε λάθος του Σλούκα και λέι απ του Τόμπσον στο ανοιχτό γήπεδο, με τον Κοστέλο να σκοράρει για τρεις μετά από ακόμη ένα επιθετικό ριμπάουντ των γηπεδούχων, γράφοντας το 71-62. Ο Σορτς με τον Μοντέρο αντάλλαξαν καλάθια και φάουλ (79-68), με τον Δομινικανό να γράφει με τρίποντο το 82-69 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με ένα περίεργο καλάθι του Σλούκα, το οποίο ήταν στην ουσία πάσα στον Λεσόρ που έγινε… σουτ (84-71). Ο Τέιλορ έβαλε συνεχόμενα δύσκολα καλάθια (88-71), με τους Ναν και Χουάντσο να δίνουν κάποιες λύσεις για το 88-76. Ο χρόνος στην «κλεψύδρα» λιγόστευε για τον Παναθηναϊκό, με τα καλάθια των Χέιζ-Ντέιβις και Όσμαν να δίνουν μία… ελπίδα, την οποία έσβησε γρήγορα ο Μοντέρο, γράφοντας το 94-80. Ο Δομινικανός γκαρντ έβαλε θαυμαστικό στη νίκη των γηπεδούχων με συνεχόμενα καλάθια, με τους «πράσινους» να μην έχουν χρόνο να διεκδικήσουν κάποια ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84.

sport-fm.gr