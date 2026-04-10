ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οσονούπω εκατομμυριούχος!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ανεβάζει μετοχές ο Νικόλας Κούτσακος στον ΑΠΟΕΛ

Όταν στο τέλος της περσινής χρονιάς, ολοκληρώνοντας το πέρασμά του, ως δανεικός από την Ομόνοια Αραδίππου, ο Νικόλας Κούτσακος με περίσσια αυτοπεποίθηση δήλωνε έτοιμος, να διεκδικήσει θέση στον ΑΠΟΕΛ, υπήρχαν κάποιοι, που το αμφισβήτησαν. Ενδεχομένως τα προβλήματα των γαλαζοκιτρίνων να κατέστησαν επιβεβλημένη την ανάγκη για στήριξη σε παίκτες όπως ο Κύπριος επιθετικός, ο οποίος όμως φρόντισε, να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την ευκαιρία. Απέδειξε, ότι δικαιούταν να πάρει ευκαιρίες, όχι μόνο από ανάγκη, αλλά γιατί το αξίζει. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής με το τέρμα του απέναντι στον Άρη έφθασε τα εφτά στην τρέχουσα περίοδο, φθάνοντας τον Πιέρο Σωτηρίου, που εδώ και καιρό φυσικά απουσιάζει λόγω τραυματισμού και είναι μαζί δεύτεροι στη λίστα των σκόρερ, πίσω από τον Στέφαν Ντράζιτς που έχει εννέα.

Η ανοδική πορεία του αποτυπώνεται και από την αύξηση της χρηματιστηριακής του αξίας μέσα σε λίγους μήνες. Τον Δεκέμβριο του 2024, στα μισά της χρονιάς του στην Ομόνοια Αραδίππου κοστολογείτο από το transfermarkt στις 175 χιλιάδες, ενώ μέχρι τη λήξη του δανεισμού του ανέβηκε στις 300 χιλιάδες. Από τους πρώτους μήνες της τρέχουσας περιόδου παρουσίασε αύξηση (325.000), ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο έφθασε τις 450.000. Πλέον, με την τελευταία αξιολόγηση, τον Μάρτιο του 2026 ο Νικόλας Κούτσακος έφθασε τις 600.000 ευρώ. Θεωρούμε, ότι ο στράικερ των γαλαζοκιτρίνων έχει όλα τα φόντα να ανεβάσει κι άλλο τις μετοχές του και σύντομα θα φθάσει σε επταψήφιο νούμερο η κοστολόγησή του. Θυμίζουμε, ότι το συμβόλαιό του στον ΑΠΟΕΛ έχει ισχύ και για τη νέα χρονιά, με τις δυο πλευρές να βρίσκονται σε συζητήσεις για αναπροσαρμογή του.

Στα γαλαζοκίτρινα μέχρι το 2029 ο Στ. Γεωργίου

Κάνει πολύ καλή χρονιά στην Ομόνοια Αραδίππου, ως δανεικός, από τον ΑΠΟΕΛ ο Σταύρος Γεωργίου. Και θα επιστρέψει στους γαλαζοκίτρινους πιο έμπειρος. Η διοίκηση ανακοίνωσε χθες την επέκταση της συνεργασίας με τον 21χρονο ακραίο επιθετικό μέχρι τον Μάιο του 2029. Προέρχεται από την ακαδημία του ΑΠΟΕΛ και φέτος στα «περιστέρια» σε 22 αγώνες έχει σκοράρει έξι γκολ και έδωσε τέσσερις ασίστ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη