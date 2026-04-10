Premier League - 32η αγωνιστική: Μονομαχία στο Λονδίνο ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι

Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου επιστρέφει και η Premier League είναι και πάλι εδώ για να μας χαρίσει μεγάλα ματς και ακόμη μεγαλύτερες συγκινήσεις.

Για την 32η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος το Λονδίνο θα βάλει και πάλι τα καλά του για να υποδεχθεί τη σπουδαία μονομαχία ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι.Οι «μπλε» βρίσκονται σε ένα αρκετά κακό φεγγάρι, με απανωτά αρνητικά αποτελέσματα. Οι Λονδρέζοι προέρχονται από δύο βαριές ήττες από την Παρί Σεν Ζερμέν με 5-2 στο Παρίσι και 3-0 μέσα στην Αγγλία, ενώ και για το πρωτάθλημα τα πράγματα δεν πάνε καλά, μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τη Νιούκαστλ, αλλά και το σκληρό 3-0 απέναντι στην Έβερτον.

Η Τσέλσι βέβαια κατάφερε να ξεσπάσει απέναντι στην Πορτ Βέιλ, ομάδα τρίτης κατηγορίας, την οποία και διέλυσε με 7-0 για το FA Cup.

Από την απέναντι πλευρά οι «πολίτες» είναι ιδιαίτερα ανεβασμένοι μετά τη νίκη επί της Άρσεναλ με 2-0 στον τελικό του League Cup, αλλά και τον θρίαμβο απέναντι στη Λίβερπουλ με 4-0, στο πλαίσιο του FA Cup.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς (22:00)

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (14:30)

Μπρέντφορντ-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (17:00)

Λίβερπουλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της επόμενης (33ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ (14:30)

Λιντς-Γουλβς (17:00)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ (17:00)

Τότεναμ-Μπράιτον (19:30)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)

Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)

