Νίκολιτς: «Βαρύ σκορ, αλλά μπορεί να γυρίσει - Πιστεύουμε στην πρόκριση»

Την πίστη του για ανατροπή της κατάστασης εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα της ΑΕΚ, τονίζοντας πως παρά το 3-0, η πρόκριση παραμένει ανοιχτή.

Ο Σέρβος τεχνικός παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα είναι βαρύ, ωστόσο υπογράμμισε πως «δεν είναι ένα σκορ που δεν γυρίζει», επισημαίνοντας πως η ομάδα του πρέπει να αναλύσει τους λόγους της ατυχίας που τη συνόδευσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας ενόψει της ρεβάνς, τονίζοντας πως η ΑΕΚ, με τη στήριξη του κόσμου της, έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει την κατάσταση και να διεκδικήσει την πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Στο ποδόσφαιρο παίρνεις αυτό που δικαιούσαι, πρέπει να δούμε γιατί ήμασταν άτυχοι σήμερα. Είναι δύσκολο και βαρύ το σκορ αλλά δεν είναι ένα σκορ που δεν γυρίζει, μπορεί να ανατραπεί.

Μπήκαμε πολύ άσχημα στο παιχνίδι, δεχθήκαμε το γκολ στο 2ο λεπτό σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, για το επίπεδο αυτό ήταν απαράδεκτός ο αγωνιστικός χώρος»

