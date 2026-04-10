Εθνική Futsal: Ισόπαλη 2-2 με την Αλβανία στα Τίρανα

Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι, η Εθνική μας ομάδα Futsal Ανδρών εξήλθε ισόπαλη 2-2 στα Τίρανα με την Αλβανία σε αγώνα για την 1η αγωνιστική του 5ου ομίλου του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028.

Όλα τα τέρματα σημειώθηκαν στο 1ο ημίχρονο με την Εθνική μας να δέχεται γκολ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό και να αντιδρά, γυρίζοντας το παιχνίδι σε 1-2 από τέρματα των Χατζηγεωργίου και Κουλουμπρή. Οι Αλβανοί ισοφάρισαν σε 2-2, σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος, παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων.

Πλέον, μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και η πρόκριση, θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Στον πρώτο αγώνα του ομίλου η Λετονία νίκησε με 8-0 το Σαν Μαρίνο και προηγείται στη βαθμολογία με 3 βαθμούς. Αλβανία και Κύπρος ακολουθούν με 1 βαθμό.

Την πρόκριση θα πάρουν οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις.

Την Παρασκευή στις 14:00 η Εθνική μας θα αγωνιστεί με τη Λετονία.

Κύπρος (Άθως Στυλιανού): Κυριάκος Στυλιανού, Ιωσήφ Ιωσήφ, Gevara Κanjo, Γιώργος Κρέκος, Νίκος Χατζηγεωργίου (Χρίστος Στυλιανού, Χρυσόστομος Παπασπύρου, Αλέξανδρος Γεωργίου, Μάριος Χριστοφόρου, , Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, , Αλέξης Τσίτσος, Ανδρέας Σάββα, Χάρης Κουλλουπά)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στον όμιλο μας:

9 Απριλίου

Λετονία – Σαν Μαρίνο 8-0

Κύπρος – Αλβανία 2-2

10 Απριλίου

14:00 Κύπρος – Λετονία

20:00 Αλβανία – Σαν Μαρίνο

12 Απριλίου

16:00 Σαν Μαρίνο – Κύπρος

20:00 Αλβανία – Λετονία