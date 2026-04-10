Οι μεταδόσεις σήμερα (10/4)
ΓΗΠΕΔΟ
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Μ. Παρασκευή (10/4)
Cytavision 3
22:00 Γουέστ Χαμ - Γουλβς
Cytavision 4
21:45 Ρόμα - Πίζα
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 1000 – Monte Carlo
Cytavision 8
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Τζιρόνα
Cablenet Sports 2
22:05 Μαρσέιγ - Μετζ
Cablenet Sports 3
20:00 Παρί - Μονακό
Novasports Prime
21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπ. - Μπασκόνια
Novasports 2
21:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Εφές
Novasports 3
21:30 Άουγκσμπουργκ - Χόφενχαϊμ
Novasports 4
20:30 Μπάσκετ: Μονακό - Μπαρτσελόνα
Novasports 5
21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Ζαλγκίρις
Novasports 6
20:00 Golf - The Masters Tournament
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Βιλερμπάν - Ερ. Αστέρας
Novasports extra2
19:30 Kαρλσρούη - Αρμίνια