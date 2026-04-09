Θρήνος στον στίβο - Απεβίωσε ο Αντώνης Γεωργαλλίδης

Ο πρόεδρος τής Τεχνικής Επιτροπής και μέχρι πρόσφατα γενικός διευθυντής τής ΚΟΕΑΣ Αντώνης Γεωργαλλίδης, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το απόγευμα, σε ηλικία 65 ετών, νικημένος από τον καρκίνο.

Από τον Σεπτέμβριο τού 2020, οπότε και έγινε η πρώτη διάγνωση, ο Αντώνης πάλεψε γενναία, με θάρρος και τόλμη, κέρδισε πάρα πολλές μάχες αυτά τα πεντέμισι χρόνια, όμως τις τελευταίες ημέρες η υγεία του επιδεινώθηκε και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Δυστυχώς, σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη τού 2026, ταξιδεύει μαζί με τον Χριστό στα επουράνια, σκορπώντας απέραντη θλίψη στην οικογένειά τού στίβου και στον κυπριακό αθλητισμό γενικότερα. Οι σκέψεις όλων βρίσκονται στη γυναίκα του Κάτια, τα παιδιά τους και σε ολόκληρη την οικογένεια και τους φίλους του, στους οποίους ευχόμαστε συλλυπητήρια, δύναμη και κουράγιο, να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες στιγμές όσο γενναία πάλεψε και ο Αντώνης τα τελευταία χρόνια.

Ο Αντώνης Γεωργαλλίδης, παλαιός πρωταθλητής στους δρόμους ταχύτητας, κάτοχος παγκύπριων και πανελλήνιων ρεκόρ, υπηρέτησε εδώ και περίπου 40 χρόνια την ΚΟΕΑΣ από διάφορες θέσεις, και τα τελευταία 14 χρόνια από τη θέση του γενικού διευθυντή.

Συντετριμμένος ο πρόεδρος τής ΚΟΕΑΣ Περικλής Μάρκαρης, καθώς υπήρξαν συνεργάτες για πάρα πολλά χρόνια και μαζί οδήγησαν ακόμα πιο ψηλά τον κυπριακό στίβο, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του, για την απώλεια τού πιο στενού -μέχρι πρότινος- συνεργάτη του και απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγο, τα παιδιά και τους οικείους του.

Μαζί με τον πρόεδρο τής ΚΟΕΑΣ, ολόκληρο το οικοδόμημα τού κυπριακού στίβου, ο διευθυντής, το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό, οι Γυμναστικοί Σύλλογοι, οι προπονητές - προπονήτριες, οι αθλητές - αθλήτριες θρηνούν την απώλεια ενός ακούραστου υπηρέτη τού κυπριακού στίβου και εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στη σύζυγό του Κάτια, στα παιδιά και την οικογένεια τού Αντώνη Γεωργαλλίδη.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Αιωνία του η μνήμη. * Να αναφέρουμε ότι λεπτομέρειες για την κηδεία θα ανακοινωθούν σύντομα. Το προεδρείο τής ΚΟΕΑΣ συνήλθε έκτακτα και έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις: * Το Διοικητικό Συμβούλιο τής ΚΟΕΑΣ θα παραστεί σύσσωμο στην κηδεία * Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ Περικλής Μάρκαρης * Η ΚΟΕΑΣ θα καλύψει τα έξοδα της κηδείας * Οι σημαίες στους επόμενους αγώνες στίβου θα κυματίζουν μεσίστιες. * Τα φετινά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών / Γυναικών θα είναι αφιερωμένα στον Αντώνη Γεωργαλλίδη Περαιτέρω αποφάσεις θα ληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου.