«Ρώτα τον Αρμπελόα...»: Η φαρμακερή ατάκα του Ασένθιο για τον περιορισμένο χρόνο του στη Ρεάλ!

Την... μπηχτή του για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης έριξε ο Ραούλ Ασένθιο!

Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο 23χρονος Ισπανός στόπερ σταμάτησε με το αυτοκίνητό του για να φωτογραφηθεί με φίλους των «μερένχες». Ένας εξ αυτών τον ρώτησε γιατί δεν αγωνίζεται συχνά το τελευταίο διάστημα, με τον νεαρό άσο να απαντά δίχως δισταγμό: «Ρώτα τον Αρμπελόα...»!

Μια ατάκα που μπορεί κάλλιστα να παρερμηνευτεί ως «καρφί» του Ασένθιο προς τον προπονητή του, σε μια περίοδο όπου ο Ισπανός τεχνικός παλεύει να διατηρήσει το καλό κλίμα εντός των αποδυτηρίων και παράλληλα να οδηγήσει τη Ρεάλ στις επιτυχίες.

Για την ιστορία, από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ από τον Αρμπελόα, ο Ασένθιο έχει αγωνιστεί στα δώδεκα από τα συνολικά 20 παιχνίδια που έδωσαν οι «μερένχες» σε όλες τις διοργανώσεις.

😳 ASENCIO, sobre sus SUPLENCIAS en el MADRID:



🙄 "Eso hay que preguntarle a Arbeloa..."



📹 @carlosga_9 pic.twitter.com/B5j7GYbK8t — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 9, 2026

