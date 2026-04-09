Σπουδαίο διπλό της Ρεάλ στην Πόλη

Η Ρεάλ (23-14) πήρε τεράστιο «διπλό» (74-69) στην Πόλη επί της Φενέρ (23-14), έκανε το 2-0 απέναντι στην τουρκική ομάδα και έβαλε γερά τις βάσεις για το πλεονέκτημα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Στο δεύτερο ο ρυθμός άλλαξε, οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα, όμως η Ρεάλ έκανε πολύ καλό κλείσιμο και πήρε την νίκη.

Για τους Τούρκους ξεχώρισαν οι Μπράντον Μπόστον (21π.) και Νίκολο Μέλι (15π. 4ρ.), ενώ για την Ρεάλ οι Έντι Ταβάρες (12π. 3ρ.) και Φάκου Καμπάτσο (14π. 4ασ.).

Την επόμενη αγωνιστική η Φενέρ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βιλερμπάν (16/04, 21:00), ενώ η Ρεάλ υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (16/04, 21:45).

Σε ισορροπία το πρώτο δεκάλεπτο, ανταλλαγές σε σκορ και ανατροπές στο δεύτερο, προβάδισμα η Ρεάλ

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αργό ρυθμό και χαμηλό σκορ (6-5) στα μέσα της περιόδου (5'), με την Φενέρ να έχει το ισχνό προβάδισμα τους ενός πόντου. Το αξιοσημείωτο γεγονός μέχρι εκείνο το σημείο ήταν πως ο Καμπάτσο είχε χρεωθεί με δύο φάουλ. Οι γηπεδούχοι πήραν για πρώτη φορά αέρα με +4 (11-7) μετά από λέι απ του Μπόλντγουιν (7'), όμως η Ρεάλ αντέδρασε με σερί 5-0 και πέρασε μπροστά με 11-12 μετά από προσωπικά καλάθια του Μαλεντόν. Οι Τούρκοι απάντησαν με δικό τους σερί, και με τρίποντο του Μπόστον πήραν ξανά το προβάδισμα με 16-14 (9'). Η «Βασίλισσα» προσπέρασε (16-17) όμως οι γηπεδούχοι με φόλοου του Μέλι έκλεισαν προηγούμενοι την περίοδο με 21-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Φενέρ ανέβασε ρυθμούς σε άμυνα και επίθεση, και με τους Χόρτον - Τάκερ και Μπόλνγουιν να την οδηγούν, ξέφυγε στο +8 (29-21) στο 12'. Οι Ισπανοί βρήκαν άμεση απάντηση, έκαναν ένα γρήγορο 7-0 με τους Λάιλς και Ντεκ, και μείωσαν στον πόντο (29-28), αναγκάζοντας τον Σάρας να καλέσει τάιμ άουτ (14'). Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι γηπεδούχοι έμοιαζαν σαν να «έσβησαν οι μηχανές», η Ρεάλ το εκμεταλλεύτηκε και με επιμέρους 19-5, πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 40-34.

Πολλές ανατροπές στο δεύτερο μέρος, πήρε την νίκη η Ρεάλ

Mε 4-0 ξεκίνησε η Φενέρ το τρίτο δεκάλεπτο και μείωσε σε 38-40, όμως η Ρεάλ με τρίποντο του Οκέκε ξέφυγε ξανά στο +5 (38-43) στο 12'. Εν αντιθέσει με το πρώτο μέρος, ο ρυθμός ήταν πιο γρήγορος και οι ομάδες σκόραραν με μεγαλύτερη συνέπεια. Ο Καμπάτσο με επιθετικό ρεσιτάλ έξω από τα 6,75 με 4/4 τρίποντα, έδωσε στην ομάδα του ανάσα (46-51), βάζοντας ταυτόχρονα φρένο στην αντεπίθεση που επιχείρησε να κάνει η τουρκική ομάδα. Το παιχνίδι είχε μετατραπεί σε έναν άτυπο διαγωνισμό τριπόντων, αφού οι δυο ομάδες αντάλλασσαν σκορ από μακριά, με τον Μπόστον αυτή την φορά που ισοφάρισε σε 51-51 (38'). Η ομάδα του Σάρας μάλιστα ανέβασε το σερί της στο 12-0, παίρνοντας απόσταση επτά πόντων (58-51) στο 30΄.

Στην τέταρτη περίοδο ο κακός ρυθμός επέστρεψε, και μετά από 3' αγώνα, το σκορ ήταν 58-56 με καλάθι του Ταβάρες. Την λύση για τους Τούρκους την έδωσε ο Μπόλντγουιν στο 34' με καλάθι μέσης απόστασης (60-56), όμως η Ρεάλ με τον Λάιλς κατάφερε και έφερε το ματς στα ίσια (60-60).Το παιχνίδι ήταν μία σου, μία μου, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι - χέρι, μέχρι την στιγμή όπου ο Γιάντουνεν με μεγάλο τρίποντο έκανε το 65-62 (37'). Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο γύρισε για ακόμη μια φορά κάνοντας σερί 7-0, και πήρε προβάδισμα με 65-69 με καλάθι του Καμπάτσο (39'). Ο Χεζόνια με τρίποντη «βόμβα» στα 58,2' πριν από το τέλος, έστειλε την Ρεάλ στο +6 (66-72) και έβαλε την «υπογραφή» του στο παιχνίδι, παρότι ο Μπόστον απάντησε σε 69-72.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-40, 58-54, 69-74

