Ο Θεοφυλάκτου ανακοίνωσε Νασούλα και νέους χορηγούς στην Τοξοβολία

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τοξοβολίας Ανδρέας Θεοφυλάκτου όχι μόνο φρόντισε να ανανεώσει τη συνεργασία με τον Δρ Αλέκου Νασούλα, αλλά και την ενίσχυσε δείχνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του ίδιου και του  Διοικητικού Συμβούλιου της Ομοσπονδίας Τοξοβολίας στον πολύπειρο προπονητή ο οποίος αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα τεχνικού συμβούλου.

Στη Θεσσαλονίκη υπήρξε κατά ιδίαν πολύωρη συνάντηση έχοντας στην ατζέντα συζήτησης πολλά ζητήματα που άπτονται τόσο της προπονητικής ομάδας και των εθνικών ομάδων όσο και της επιμόρφωσης των σωματείων.

Τον πρόεδρο Ανδρέα Θεοφυλάκτου συνόδευσαν η Γενική Γραμματέας Ρένα Αρίστου και ο Αντιπρόεδρος Πανικός Κομοδρομος, οι οποίοι να σημειωθεί ότι ταξίδεψαν με δικά τους έξοδα.

Ο πρόεδρος Ανδρέας Θεοφυλάκτου στο αυθημερόν ταξίδι του επισκέφθηκε υπαίθριες δραστηριότητες Τοξοβολίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει κατευθείαν θέματα πρωτοκόλλων αφού η ιστορική τριπλή αδελφοποίηση Κύπρου Ελλάδας και Σερβίας πήρε σάρκα και οστά. Κύπρος και Σερβία θα ταξιδέψουν μαζί σε λίγες ήμερες για την Ελλάδα, ενώ Ελλάδα και Σερβία θα ταξιδέψουν με τη σειρά τους στην Κύπρο για τίς ανάγκες του Aphrodite X όπως ονομάζεται το δέκατο και τελευταίο Μεσογειακό κύπελλο Τοξοβολίας υπό την προεδρία του. Ανάλογη θα είναι και η φιλοξενία της Σερβίας με την οποία η Ομοσπονδία Τοξοβολίας έχει υπογράψει δίπλα πρωτόκολλα και με την Ομοσπονδία Τοξοβολίας και ΠαραΤοξοβολιας της Σερβίας.

Παράλληλα, οι διεθνείς σχέσεις που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ο πρόεδρος όχι μόνο αποδίδουν από πλευράς χορηγιών αλλά έχουν και ως αποτέλεσμα οι αθλητές να ταξιδεύουν ακόμη περισσότερο αφού σε λίγες ημέρες εκτός από την Ελλάδα οι αθλητές θα ταξιδέψουν και στο Ισραήλ αρχές Μαρτίου.

Τέλος, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος ετοιμάζεται και νέα χορηγία από την Αμερική ενισχύοντας την Ομοσπονδία ακόμη περισσότερο.

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

