ΣΚΟΚ: Θέση Συντονιστή-Προπονητή στο Ολυμπιακό αγώνισμα Τραπ

Ανακοίνωση από τη ΣΚΟΚ σε σχέση με την πλήρωση θέσης Συντονιστή-Προπονητή στο Ολυμπιακό αγώνισμα Τραπ. Αναλυτικά:

Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου δέχεται αιτήσεις για να πληρώσει τη θέση Συντονιστή-Προπονητή στο Ολυμπιακό αγώνισμα Τραπ για το αγωνιστικό έτος 2026 με προοπτική ανανέωσης για ακόμα ένα συν ένα έτος (μέχρι και το 2028).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

• Η υποβολή αιτήσεων περιορίζεται σε Πολίτες άνω των 18 ετών της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Για άρρενες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή η συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Θα πρέπει να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cyshooting@cytanet.com.cy ή να παραδοθούν ιδιοχείρως στα γραφεία της ομοσπονδίας στο Ολυμπιακό Μέγαρο, Αμφιπόλεως 21 Λευκωσία 2025.

1) Συμπληρωμένη αίτηση (Παράρτημα 1)

2) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου

3) Πιστά αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικών κλπ.

4) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

5) Πιστοποιητικό περί της πρόληψης και της καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

6) Αναγνωρισμένο Δίπλωμα προπονητικής της ISSF

7) Ψυχομετρική Εξέταση

8) Να μην έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης για κακούργημα

Σημείωση: Τα υπό αναφορά πιστοποιητικά 4 & 5, εκδίδονται από την Αστυνομία Κύπρου.

ΌΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΛΑΒΕΣ

• Ημέρες και Ωράριο Εργασίας: Τρίτη - Κυριακή με ευέλικτο ωράριο, το οποίο θα καθοριστεί με βάση τις ανάγκες των εθνικών/προεθνικών ομάδων.

• Μηνιαίος Ακαθάριστος Μισθός: €2,000 (θα παραχωρείται κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μέχρι €2,500 ετησίως)

• Απασχόληση σε όλα τα σκοπευτήρια της ΣΚΟΚ

• Σε περίπτωση κατάκτησης Ολυμπιακής Πρόκρισης θα δοθεί φιλοδώρημα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

•Συντονισμός και Προπόνηση εθνικών-προεθνικών ομάδων Άνδρες – Γυναίκες, Εφήβους – Νεανίδες, άλλους αθλητές/τριες που έχουν βλέψεις για ανέλιξη στη σκοποβολή

•Συνοδεία εθνικών ομάδων σε αποστολές εξωτερικού

•Συνεργασία με προσωπικούς προπονητές, γυμναστές, ψυχολόγους

•Διοργάνωση ημερίδων για αξιολόγηση του επιπέδου των αθλητών/τριών

•Ετοιμασία πλάνου προετοιμασίας εθνικών/προεθνικών ομάδων

Σημείωση 1: Η ΣΚΟΚ διατηρεί το δικαίωμα όπως υποβάλει του ενδιαφερόμενους υποψηφίους σε διαδικασία συνέντευξης ή/και εξέτασης για τη διακρίβωση των πιο πάνω.

Σημείωση 2: Οι αιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Σημείωση 3: Η ΣΚΟΚ διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της γνησιότητας των απαιτούμενων εγγράφων.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Υπεύθυνη Δήλωση:

Η ΣΚΟΚ δηλώνει υπεύθυνα ότι στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας, όλα τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων θα χρησιμοποιηθούν μόνον για τον σκοπό της προκήρυξης της θέσης και για κανένα άλλο σκοπό.

Σημείωση: η ΣΚΟΚ διατηρεί το δικαίωμα ενόσω κρίνει αναγκαίο, να μην προβεί στην πρόσληψη ατόμου για την προκηρυγμένη θέση.