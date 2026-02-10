Η ιστορία του κυπριακού Κρίκετ στην αίθουσα Allwyn «Ευ Αγωνίζεσθαι»

Το Ολυμπιακό Μέγαρο φιλοξένησε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στην Αίθουσα Allwyn «Ευ Αγωνίζεσθαι», ακόμη μία σημαντική αθλητική και πολιτιστική εκδήλωση, την παρουσίαση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Κρίκετ του βιβλίου «Oranges on the Outfield: A History of Cricket in Cyprus». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με την εναρκτήρια βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ICC Men’s T20 2026.

Το βιβλίο, συγγραφέας του οποίου είναι ο κ. Andrew Pepper, καταγράφει την ιστορική πορεία και την ανάπτυξη του κρίκετ στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τη συμβολή του αθλήματος στον κυπριακό αθλητισμό και τη διεθνή του παρουσία.

Την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσώπησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιος Πολυδώρου, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Στην ομιλία του υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη της ΚΟΕ προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Κρίκετ, εξήρε το αναπτυξιακό της πρόγραμμα και τόνισε τον ρόλο του αθλητισμού ως μέσου ένταξης, συνεργασίας και κοινωνικής συνοχής.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κρίκετ κ. Muhammad Husain αναφέρθηκε στην πρόοδο του αθλήματος τα τελευταία χρόνια και στη σημασία της καταγραφής της ιστορίας του κυπριακού κρίκετ μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο.

Η εκδήλωση περιελάμβανε επίσης παρακολούθηση του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ICC Men’s T20 2026 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της διοργανώτριας χώρας Ινδίας, ο οποίος διεξήχθη στη Βομβάη.

Παρούσα ήταν και η διπλωματική εκπροσώπηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συμμετοχή του προσωρινού Επιτετραμμένου της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Κύπρο κ. Daniel Mangis, ο οποίος συνέδεσε την εκδήλωση με τη συμπερίληψη του κρίκετ στο Ολυμπιακό πρόγραμμα των Αγώνων του Λος Άντζελες 2028.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει την Ομοσπονδία Κρίκετ Κύπρου και τον Πρόεδρό της για τη συνεχή και αξιόλογη δραστηριότητά τους, καθώς και για τη συμβολή τους στην προώθηση του αθλητισμού και των ολυμπιακών αξιών στην Κύπρο. Eυχαριστεί επίσης για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία την Allwyn (Diamond Partner), την ALLIANZ (Silver Partner) και την ΤΟΥΟΤΑ (Mobility Partner).

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή