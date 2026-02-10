Τη Δευτέρα η ετήσια τελετή βράβευσης των αθλητών της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

“Κορυφαίος Αθλητής Χρονιάς” για το 2025, ο έφηβος σκοπευτής του σκητ Ανδρέας Ποντίκης - Όπως κάθε χρόνο, η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λατσιών – Γερίου

Οι κόποι και οι θυσίες μιας χρονιάς για τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας, θα ανταμειφθούν την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 19.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ολυμπιακού σκοπευτηρίου “Λάκης Ψημολοφίτης” στα Λατσιά. Εκεί όπου κάθε χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο της Οργάνωσης διοργανώνει την ετήσια τελετή βράβευσης, η οποία και φέτος τελεί υπό την αιγίδα του δημάρχου Λατσιών – Γερίου Χρίστου Πιτταρά. Τα βαρύτιμα έπαθλα της τελετής μαζί με το ζεστό χειροκρότημα των επίσημων προσκεκλημένων και των άλλων καλεσμένων, θα αποτελέσουν την καλύτερη ανταμοιβή και αναγνώριση για τις παγκύπριες και διεθνείς επιτυχίες και διακρίσεις των τιμώμενων σκοπευτών και σκοπευτριών της ΣΚΟΛΕΥ.

Ως “Κορυφαίος Αθλητής” για το 2025 θα βραβευτεί ο έφηβος σκοπευτής του σκητ Ανδρέας Ποντίκης, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ συμμετείχε και στην εθνική ομάδα τραπ που επίσης αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για τη χρονιά που πέρασε και εξασφάλισε και το χάλκινο μετάλλιο στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σκοποβολής Εφήβων, που έγιναν στην Ινδία. Εκτός από τους αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν το 2025, το διοικητικό συμβούλιο θα τιμήσει επίσης άτομα και οργανωμένα σύνολα για την προσφορά και στήριξή τους προς τη ΣΚΟΛΕΥ και την κυπριακή σκοποβολή γενικότερα. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Δήμος Λατσιών – Γερίου θα απονείμει και τα χρηματικά έπαθλα και τιμητικές πλακέτες του Δήμου, σε νεαρούς σκοπευτές (έφηβους και παίδες) και νεαρές αθλήτριες (νεάνιδες και κορασίδες) για τις προσπάθειες τους στο άθλημα της σκοποβολής. Για το 2025, τα έπαθλα του Δήμου Λατσιών – Γερίου θα απονεμηθούν στους έφηβους Σάββα Σαββίδη (σκητ) και Μιχάλη Παφίτη (τραπ), στη νεάνιδα Ανδρεάνα Κυρίλλου (αεροβόλο πιστόλι) και στην κορασίδα Χαρά Χριστοδουλίδου (αεροβόλο τουφέκι).

Για τις διακρίσεις τους στο παγκύπριο πρωτάθλημα σκοποβολής στην υπό ανασκόπηση χρονιά, θα βραβευτούν οι ακόλουθοι σε κάθε άθλημα:

ΣΚΗΤ: Μενέλαος Μιχαηλίδης, Ανδρέας Ποντίκης και Νικόλας Βαασιλείου

ΤΡΑΠ: Αδάμος Σελίπας, Γιώργος Γρηγορίου, Γεωργία Κωνσταντινίδου, Χαρά Μελή, Φρίξος Ορθοδόξου και Άδωνης Μυλωνάς

ΠΑΡΑΤΡΑΠ: Νεόφυτος Νικολάου

ΑΕΡ. ΤΟΥΦΕΚΙ: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μαριλένα Κωνσταντίνου, Αχιλλέας Σοφοκλέους, Κωνσταντίνα Μακρίδου, Νέστορας Μιχαήλ, Ελίζα Νησιώτου και Χαρά Χριστοδουλίδου

ΑΕΡ. ΠΙΣΤΟΛΙ: Παναγιώτης Σεβαστίδης, Κωνσταντίνα Πρατσή, Στέφανη Αλκιβιάδου, Ιωάννης Θεοδότου και Όλια Νησιώτου

ΣΠΟΡΤΙΓΚ: Ηλίας Ηλία, Γιάννος Νεοφύτου, Κύπρος Κυπριανού, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Ρωτός

ΚΟΜΠΑΚ: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γιάννος Νεοφύτου, Κύπρος Κυπριανού και Γιώργος Κωνσταντινίδης

Για τις διακρίσεις τους σε διεθνείς αγώνες θα βραβευτούν οι ακόλουθοι:

Αχιλλέας Σοφοκλέους (ΑΜΚΕ – αεροβόλο τουφέκι), Κωνσταντίνα Πρατσή (ΑΜΚΕ – αεροβόλο πιστόλι), Χριστιάνα Γεωργίου (ΑΜΚΕ – αεροβόλο πιστόλι), Γεωργία Κωνσταντινίδου (ΑΜΚΕ και Γκραν Πρι Κύπρου – τραπ), Άδωνης Μυλωνάς (Γκραν Πρι Κύπρου – τραπ) και Γιώργος Γρηγορίου (Γκραν Πρι “Mάχη της Κρήτης” – τραπ εφήβων)

