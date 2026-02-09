Χρυσές βολές για Ποντίκη στο Κατάρ, στο βάθρο ο Κοντόπουλος, έλαμψε και η Ανδρέου

Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε η νέα χρονιά στο ΣΚΗΤ. Στο Γκραν Πρι Amir στο Κατάρ, η Κύπρος εξασφάλισε ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο με τους δύο ταλαντούχους έφηβους Σκοπευτές Ανδρέα Ποντίκη και Μάρκο Κοντόπουλο.

Ο Ανδρέας Ποντίκης μπήκε στον τελικό του ΣΚΗΤ Εφήβων με 111/125 και μετά από εξαιρετική προσπάθεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Κύπριος Σκοπευτής επικράτησε του Καζακστανού Vladislav Zavodilenko με 34/36, έναντι 33/36 του αντιπάλου του και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου εξασφαλίζοντας το χρυσό μετάλλιο.

Το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισε ο Μάρκος Κοντόπουλος, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με την καλύτερη επίδοση (118/125), την οποία είχε πετύχει και ο Βρεττανός Charles Worrall.

Χάλκινο και η Παναγιώτα Ανδρέου

Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε επίσης στο πρόσφατο Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι στο ΣΚΗΤ Γυναικών, η Παναγιώτα Ανδρέου, η οποία εξασφάλισε την τρίτη θέση στην Κατηγορία γυναικών.

Η Ανδρέου προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση (119/125), την οποία είχε πετύχει και η Marjut Heinonen από τη Φινλανδία., η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Η Κύπρια Σκοπεύτρια με 27 επιτυχίες στους 32 δίσκους, κατέλαβε τελικά την τρίτη θέση εξασφαλίζοντας το Χάλκινο μετάλλιο.

Το χρυσό κατέκτησε η Φινλανδή Marjut Heinonen με 35 επιτυχίες, χάνοντας μόλις ένα δίσκο και το αργυρό η Αμερικανίδα Samantha Simonton με 31 επιτυχίες, η οποία είχε προκριθεί στον τελικό με 120/125.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της ΣΚΟΚ, συγχαίρουν θερμά τους αθλητές Ανδρέα Ποντίκη και Μάρκο Κοντόπουλο και την αθλήτρια Παναγιώτα Ανδρέου για τις επιτυχίες τους.










