Οι σημαντικοί άξονες στη Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αθλητισμού

Το διήμερο 4-5 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αθλητισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Γιάννης Ιωάννου καλωσόρισε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας, τονίζοντας στο χαιρετισμό του τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας στη σύγχρονη χάραξη πολιτικής. Αναφέρθηκε, δε, στις τρεις προτεραιότητες της Διήμερης Συνάντησης: τη σωματική άσκηση που βελτιώνει την υγεία, την ψυχική υγεία στον αθλητισμό και την αθλητική συνεργασία στη Μεσόγειο.

Της Συνάντησης προέδρευσε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσιούντας.

Η πρώτη ημέρα των εργασιών επικεντρώθηκε στις πολιτικές προαγωγής της σωματικής δραστηριότητας για την υγεία (HEPA) και στο ρόλο τους στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, της ευεξίας και της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της Συνάντησης, η Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Θεότη Πούρου και η Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Υγείας, Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick Έλενα Παπακώστα ανέλυσαν το Εθνικό Πρόγραμμα του ΥΠΑΝ «Αριστοτέλης CyFIT». Παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Shaping EU Sport» του Erasmus +, καθώς και του Peer Learning Activity (Δραστηριότητα Αμοιβαίας Μάθησης) στην Κύπρο.

Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην ψυχική υγεία αθλητών και προπονητών, καθώς και στη συνεργασία των κρατών σε αθλητικό επίπεδο. Η Καθηγήτρια και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας στον Αθλητισμό Στυλιανή Χρόνη ανέπτυξε το ζήτημα της ψυχικής υγείας εν ενεργεία και βετεράνων αθλητών και προπονητών, ενώ αναπτύχθηκαν καλές πρακτικές στο κρίσιμο κεφάλαιο της ψυχικής υγείας στον αθλητισμό. Παράλληλα, εξετάστηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στον μεσογειακό χώρο. Η πρόταση έτυχε θερμής υποδοχής, ιδιαίτερα από τις Μεσογειακές χώρες, και θα εξεταστεί πιο διεξοδικά.

Στο πλαίσιο της Συνάντησης, η κυπριακή αντιπροσωπεία παρέθεσε επίσημο δείπνο στους Ευρωπαίους Γενικούς Διευθυντές και τους εκπροσώπους τους, ενώ μετά το τέλος των εργασιών της Συνάντησης ακολούθησε ξενάγηση στην Παλιά Λευκωσία.