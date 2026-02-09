Yδατοσφαίριση: Η Λάρνακα στο ρετιρέ!

Νέα δεδομένα προέκυψαν στο παγκύπριο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ΟΠΑΠ Κύπρου, μετά την ισοπαλία (11-11) το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού και τον ΑΠΟΕΛ. Πλέον στην κορυφή ανέβηκε ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας (με έναν αγώνα περισσότερο) που νίκησε 27-9 το Ναυτικό Όμιλο Πάφου, ενώ στον τρίτο αγώνα της ημέρας Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας και Αμμόχωστος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 6-6.

Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΠΟΕΛ 11-11

Έγινε μεγάλο παιγνίδι στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού, ανάμεσα στον τοπικό όμιλο και τον ΑΠΟΕΛ, το οποίο όμως δεν ανέδειξε νικητή καθώς τέλειωσε ισόπαλο 11 – 11. Μια ισοπαλία που έφερε τον ΑΠΟΕΛ στη δεύτερη θέση (με έναν αγώνα λιγότερο) από τον πρώτο (πλέον) Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, που νίκησε την Πάφο 27 – 9. Πρώτοι σκόρερ για τους γαλαζοκίτρινους οι Μηλάς και Νικολάου που πέτυχαν από τρία γκολ και από τη Λεμεσό ο Ζουμπάτσεφ με τρία.

Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ (Λαζαρίδης Μιχάλης): Κονναρής Κ., Μοδέστου Α., Zubachev Pl. (3), Κωνσταντίνου Χ., Τσαγκάρης Μ., Ιωαννίδης Ι. (1), Ιωάννου Φ. (1), Ιωάννου Α. (2), Μιχάηλου Δ., Κυριακίδης Ι. (2), Παναγιώτου Ν. (1), Μιχαηλίδης Στ. (1), Χαρτζιώτης Ρ., Μυλωνάς Α., Ευσταθίου Σπ.

ΑΠΟΕΛ (Κυθρεώτης Ανδρέας): Βασιλείου Α., Αλκιβιάδης Στ., Μηλάς Δ. (3), Σιεχάτε Ριάτ Στ. (1), Θεοδοσίου Ι., Robu D. (2), Παπαφιλίππου Ν., Κλεοβούλου Γ., Μπουρνάζος Κ. (2), Νικολάου Σ. (3), Οικονομίδης Στ., Βασιλείου Κ., Λεμέσιος Ι., Χατζηπετρής Μ., Κυλίλης Φ.

Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ – Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 9-27

Νίκη κορυφής για τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, που επικράτησε όπως αναμενόταν του Ναυτικού Ομίλου Πάφου με 27 - 9. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Προδρόμου με έξι γκολ, ενώ από την Πάφο ο Κ. Δημητρίου πέτυχε πέντε τέρματα.

Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ (Διακάτος Γεράσιμος): Δημητρίου Π., Klopper H. (3), Δημητρίου Κ. (5), Νεοφύτου Χρ., Μιχαήλ Ν., Tiangi Z. (1), Νεοφύτου Θ., Χρυσοστόμου Α.

Ν.Ο. ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Ιωάννου Γιάννης): Ανδρέου Ρ., Φαντάκος Α. (3), Λαζάρου Α.(2), Κύρος Θ. (1), Τσόκκας Ν.(1), Σιδεράς Ε. (4), Παπακυριακού Α. (1), Ελευθερίου Β. (1), Οικονόμου Χαντάνης Στ. (5), Χατζηκωνσταντούρας Χρ., Κυριάκου Στ. (3), Προδρόμου Γ. (6), Τσιαμπάρτας Δ., Καιμακλιώτης Ζ., Κουμίδης Δ.

Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 6-6

Ισόπαλος 6-6 τέλειωσε ο αγώνας μεταξύ του Ναυτικου Ομίλου Αμμοχώστου και της Λευκωσίας. Πρώτος σκόρερ για την Αμμόχωστο ο Παπανικολάου με δύο γκολ.

Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Σιδηρόπουλος Φέλιξ): Τομάζος Α., Αυξεντίου Στ. (1), Πετυχάκης Ν., Δαμιανού Λ., , Χριστάκης Β. (1), Γιαννουλέας Γ.,Παλλήκαρος Μ. (1), Παπαντωνίου Α., Παλλήκαρος Χρ. (1), Λοίζου Α. (1), Σκουρός Ι. (1), Παπαφιλίππου Μαννάρης Δ., Απέητος Α., Λουκά Α.

Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ( Σάκκος Αργύρης): Παπασπυρόπουλος Α., Βαφειάδης Π. (1), Παπανικολάου Ν. (2), Μακρής Στ. , Καλοψιδιώτης Π., Παναγιώτου Κ. , Σοφοκλέους Ν. (1), Παπασπύρου Θ., Σαβερειάδης Κ. , Τσαπαρίλλας Α. (1), Ιωάννου Γιάννης Τζ. (1), Παναγιώτου, Κλεάνθους, Βλάχος Γ., Θρασυβούλου Α.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 8 7-0-1 21

2. ΑΠΟΕΛ 7 6-1-0 19

3. N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ 8 5-1-2 16

4. N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 8 3-1-4 10

5. N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 8 2-1-5 7

6. N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 7 1-0-6 3

7. N.O. ΠΑΦΟΥ 8 1-0-7 3