Η KΟΕ παρουσίασε την αποστολή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή παρουσίασε σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην Αίθουσα Allwyn «Ευ Αγωνίζεσθαι» την αποστολή που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Milano–Cortina 2026», οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου στην Ιταλία.

Στη διοργάνωση «Milano–Cortina 2026» η Κύπρος θα συμμετάσχει με εξαμελή αποστολή στην οποία περιλαμβάνονται δύο αθλητές του Αλπικού Σκι, ο Γιάννος Κουγιουμτζιάν και η Άντρεα Λοϊζίδου, γεγονός που συνιστά ιδιαίτερη επιτυχία και ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που η χώρα μας εξασφαλίζει διπλή πρόκριση σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ύστερα από πρόσκληση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν σε Διοικητικό Επίπεδο ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώτης Ιωαννίδης.

Γεώργιος Χρυσοστόμου : «Η πρόκριση συνιστά ήδη επιτυχία»

Τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, ο οποίος τόνισε τη σημασία της πρόκρισης και των δύο αθλητών, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελεί από μόνη της κορυφαία διάκριση. «Εκφράζω τα θερμά συγχαρητήρια τόσο στους ίδιους όσο και στην Ομοσπονδία Χιονδρόμων Κύπρου και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Ντίνο Λευκαρίτη, τους προπονητές και τους γονείς. Η πρόκριση τους αποτελεί ήδη μεγάλη επιτυχία».

Όπως ανέφερε, το συνολικό κόστος για την αποστολή είναι γύρω στις 30.000€ ευχαριστώντας παράλληλα για τη στήριξη τόσο το θεσμικό χορηγό της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής που είναι το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας και ιδιαίτερα την Υπουργό Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, όσο και τη Χορηγική οικογένεια της ΚΟΕ για τη σημαντική βοήθεια και συνεργασία, τα αποτελέσματα της οποίας καταλήγουν να ενισχύουν τις προσπάθειες αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητών.

Ο κύριος Χρυσοστόμου αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, όπως την αποστολή συνοδεύσει μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής που θα είναι ο Ταμίας Ντίνος Λευκαρίτης Jr για να στηρίξει από κοντά τους αθλητές μας.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιλογή των δύο αθλητών στα προγράμματα Olympic Solidarity της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής πολύ πριν κερδίσουν την πρόκριση τους στους αγώνες : «Η πρόταση για ένταξη τους στα προγράμματα αυτά έγινε από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή γεγονός που αναδεικνύει την στρατηγική μας για απόδοση ίσων ευκαιριών σε όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες και όλους τους αθλητές, καθώς και στήριξη και την εμπιστοσύνη με την οποία τους περιβάλλουμε».

Στον χαιρετισμό της, η Πρέσβειρα της Ιταλίας στην Κύπρο, κα Αντονέλλα Καβαλλάρι, συνεχάρη τους δύο αθλητές για την πρόκριση ευχόμενη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε ότι αφορά την ανάληψη της διοργάνωσης από την χώρα της, αφού ανέλυσε τις παραμέτρους της προετοιμασίας αλλά και της κληρονομιάς που θα αφήσουν οι αγώνες σημείωσε τα ακόλουθα :«Για την περιοχή της Βόρειας Ιταλίας, είναι είναι ένα αθλητικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γεγονός με τεράστιες προεκτάσεις για το σήμερα και το αύριο».

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χιονοδρόμων Κύπρου κ. Ντίνο Λευκαρίτη ο οποίος εξέφρασε την μεγάλη του ικανοποίηση για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες δύο αθλητών μετά από 12 χρόνια : «Θα είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία και για τους δύο αθλητές. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας ανήκει στις οικογένειες των αθλητών αφού η Ομοσπονδία δεν διαθέτει τις δυνατότητες να στηρίξει την προσπάθεια σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ επίσης την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, για την βοήθεια σε επίπεδο Εκτελεστικού Συμβουλίου αλλά και Λειτουργών, ώστε να ενισχυθούν οι αθλητές μας και να επιτύχουν τους στόχους τους».

Στο πλευρό των αθλητών η Επιτροπή Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

Ύστερα από απόφαση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, μαζί με την αποστολή θα βρεθεί στο Μιλάνο/Κορτίνα και ο Ταμίας της Επιτροπής Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Ντίνος Λευκαρίτης Jr. για να προσφέρει τη στήριξη και τις εμπειρίες του, αφού πέραν της ιδιότητας του, συμμετείχε το 2018 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Κορέας στο αγώνισμα του Αλπικού Σκι. Ο Ντίνος Λευκαρίτης ευχαρίστησε την ΚΟΕ για την παραχώρηση μίας θέσης σε αθλητή της Επιτροπής Αθλητών, έδωσε τα συγχαρητήρια στους αθλητές επισημαίνοντας ότι ο στόχος τους έχει ήδη επιτευχθεί και σημείωσε ότι θα είναι στο Μιλάνο δίπλα τους για να τους δώσει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν.

Παρουσίαση κυπριακής αποστολής

Την αναλυτική παρουσίαση της Κυπριακής αποστολής έκανε ο Αρχηγός Αποστολής κ. Ανδρέας Ελευθερίου, ο οποίος ανέφερε ότι η αποστολή θα είναι εξαμελής και θα αποτελείται από τους : Ανδρέα Ελευθερίου (Αρχηγός Αποστολής), Γιάννος Κουγιουμτζιάν (Αθλητής Αλπικού Σκι), Άντρεα Λοϊζίδου (Αθλήτρια Αλπικού Σκι), Ανδρέα Παντελίδη (Προπονητής), Δώρο Χριστοδούλου (Προπονητής) και Δημήτρης Παπαθεοδότου (Συνοδός)

Ο Γιάννος Κουγιουμτζιάν θα αγωνιστεί στα αγωνίσματα Γιγαντιαίας Κατάβασης (14 Φεβρουαρίου) και Τεχνικής Κατάβασης (16 Φεβρουαρίου) στο Λιβίνιο/Μπόρμιο, ενώ η Άντρεα Λοϊζίδου θα αγωνιστεί στην Τεχνική Κατάβαση (18 Φεβρουαρίου) στην Κορτίνα.

Τα μέλη της αποστολής θα αναχωρήσουν στις 4 Φεβρουαρίου. Η ομάδα που θα αγωνιστεί στο Λιβίνιο/Μπόρμιο θα ακολουθήσει τη διαδρομή Λάρνακα-Αθήνα-Μιλάνο και η ομάδα που θα αγωνιστεί στην Κορτίνα τη διαδρομή Λάρνακα-Βιέννη-Βενετία. Ο προπονητής Ανδρέας Παντελίδης θα πάει οδικώς από τη Θεσσαλονίκη για τη Βενετία την ίδια μέρα.

Η τελετή έναρξης των αγώνων θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες ταυτόχρονα, στο Μιλάνο, Λιβίνιο/Μπόρμιο, Κορτίνα και Πρετάτζο. Οι αθλητές θα παραστούν στην τελετή έναρξης στους χώρους που θα αγωνιστούν και εκεί θα εκπροσωπήσουν την αποστολή ως σημαιοφόροι της ομάδας μας. Η τελετή λήξης είναι προγραμματισμένη για τις 22 Φεβρουαρίου και θα γίνει στη Βερόνα.

Οι αθλητές της κυπριακής αποστολής

Ο Γιάννος Κουγιουμτζιάν, είναι αθλητής του Χιονοδρομικού Ομίλου Λευκωσίας και μέλος της Εθνικής Ομάδας από το 2008. Επιστρέφει στη μεγαλύτερη αθλητική σκηνή του κόσμου για δεύτερη διαδοχική Ολυμπιακή συμμετοχή, μετά το Πεκίνο 2022. Με σταθερή διεθνή παρουσία, συμμετοχές σε πέντε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και κορυφαία κυπριακή επίδοση στην ιστορία της Τεχνικής Κατάβασης (36η θέση το 2021 στην Cortina), συνεχίζει να εκπροσωπεί την Κύπρο στο υψηλότερο επίπεδο.

Η παρουσία του στους Αγώνες του Milano–Cortina 2026 αποκτά και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνεχίζει τη μοναδική οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε το 1980 με τη μητέρα του Λίνα Αριστοδήμου και τον θείο του Σωκράτη Αριστοδήμου, καθιστώντας την οικογένεια Κουγιουμτζιάν–Αριστοδήμου ένα εκ των σημείων αναφοράς για τον κυπριακό χειμερινό αθλητισμό.

Ο 29χρονος αθλητής ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής : «Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία μας για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια, από τον Πρόεδρο Ντίνο Λευκαρίτη μέχρι τους προπονητές και το προσωπικό της Ομοσπονδίας, την οικογένεια μου, την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη στήριξη μέσω των προγραμμάτων Olympic Solidarity και τον ΚΟΑ».

Η Άντρεα Λοϊζίδου, είναι αθλήτρια του Ομίλου Χιονδρόμων Λεμεσού και μία από τις πλέον ελπιδοφόρες αθλήτριες του κυπριακού αλπικού σκι. Θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συμμετοχή σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, και θα είναι η πρώτη κύπρια αθλήτρια που επιστρέφει στο Ολυμπιακό αλπικό σκι μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια. Με εμπειρίες από Ευρωπαϊκά Χειμερινά Ολυμπιακά Φεστιβάλ Νέων, Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η συμμετοχή της σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για το άθλημα στη χώρα μας.

Για τη συμμετοχή της η 20χρονη σκιέρ ανέφερε : «Ευχαριστώ απο καρδιάς την Ομοσπονδία και την οικογένεια μου που στήριξαν την προσπάθεια μου και ιδιαίτερα τον Τεχνικό Σύμβουλο κ. Δώρο Χριστόδουλου και τον Πρόεδρο του Ομίλου μου κ. Ανδρέα Ελευθερίου, τους προπονητές και το φυσιοθεραπυτή μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΚΟΕ για την ένταξη μου στο Olympic Solidarity, και στους γονείς μου που χωρίς αυτούς δε θα βρισκόμουν σήμερα εδώ».

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχήθηκε στους αθλητές, τους προπονητές και όλα τα μέλη της αποστολής καλή επιτυχία και επάξια εκπροσώπηση της χώρας μας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Milano–Cortina 2026», μεταφέροντας τις αξίες του Ολυμπισμού, του σεβασμού, της αριστείας και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Στην δημοσιογραφική διάσκεψη παρέστησαν από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ο Γενικός Γραμμματέας Γιώτης Ιωαννίδης, ο Ταμίας Γιάννος Φωτίου και τα Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ευθύμιος Πολυδώρου και Γιώργος Παπαγεωργίου.

Από τη Χορηγική οικογένεια της ΚΟΕ παρέστησαν η κα Ευαγγελία Μιχαηλίδου (Logicom Group Marketing Manager), Μισέλ Καραολίδη (Senior Manager /Marketing & Communications Deloitte Ltd), Αλέξανδρος Αριστοτέλους (Assistant Manager /Marketing & Communications Deloitte Ltd) και Αναστάσιος Καλογιάννης (Operations & Business Development Manager ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ).

Παρόντες επίσης οι κ.κ. Παναγιώτης Τρισόκκας (Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων,) Ανχης Μιχάλης Κρασιάς (Εκπρόσωπος ΑΓΕΕΦ), Μαρίνος Χριστοδούλου (εκπρόσωπος Αρχηγού Αστυνομίας) Ηρόδοτος Μιλτιάδους (Πρόεδρος ΕΑΚ), και Μάρκος Κληρίδης (Κοσμήτορας ΕΟΑΚ), καθώς και μέλη του προσωπικού αθλητικών ομοσπονδιών που εργάζονται στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Παρέστησαν επίσης οι γονείς των δύο αθλητών ανάμεσα τους και η κα Λίνα Αριστοδήμου που αγωνίστηκε το 1980 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λέικ Πλάσιντ.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία την PETROLINA (Gold Partner), την MEDOCHEMIE (Silver Partner) και την DELOITTE (Professional Services Partner).