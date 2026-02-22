Σoκ στις ΗΠΑ: Αθλητής του NFL βρέθηκε νεκρός σε γκαράζ

Ο νεαρός αθλητής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε γκαράζ, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό.

Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές κάνουν λόγο για αυτοπυροβολισμό, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η επίσημη έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Σε ανακοίνωσή του, το πρωτάθλημα εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλεια, μεταφέροντας συλλυπητήρια στους συγγενείς, τους φίλους και τους συμπαίκτες του άτυχου παίκτη.

sdna.gr