Αλλαγή προπονητικής στέγης για Φίλιππα Φωτοπούλου

Έπειτα από περίπου έξι χρόνια συνεργασίας (με κάποιες μικροδιακοπές) με τον Ράφαελ Μπλανκέρ, η Φίλιππα Φωτοπούλου άλλαξε προπονητική στέγη. Η πρωταθλήτριά μας στο άλμα σε μήκος, αφού ολοκλήρωσε το φθινόπωρο την πρακτική της στην Εμβρυολογία σε Νοσοκομείο τής Βαλένθια, αποφάσισε να μετακομίσει περίπου 300 χιλιόμετρα πιο βόρεια και να βρεθεί σε μία αρκετά πιο μικρή πόλη, τη Γουαδαλαχάρα, η οποία απέχει περίπου μία ώρα από τη Μαδρίτη. Κι αναφέρουμε τη Μαδρίτη, επειδή στη Γουαδαλαχάρα δεν υπάρχει κλειστό στάδιο στίβου και για αρκετές προπονήσεις, ιδιαίτερα για τα άλματα, υποχρεώνονται να μεταβαίνουν στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.

Μετά την πρώτη δύσκολη περίοδο, όπου ζούσε στη Βαλένθια και πήγαινε για προπόνηση στη Γουαδαλαχάρα, η Φίλιππα Φωτοπούλου από τις αρχές Δεκεμβρίου μετακόμισε στη μικρή αυτή πόλη με υψόμετρο περίπου 650 μέτρων και έτσι μπορεί να αφοσιωθεί καλύτερα στις προπονήσεις της. Νέος προπονητής τής Φωτοπούλου είναι ο Κουβανός, με ισπανική υπηκοότητα, Λουίς Φελίπε Μελίζ Λινάρες (11/08/1979), ο οποίος έχει ατομική επίδοση στο μήκος τα 8,43μ από το 2000. Εκπροσωπώντας την Κούβα μέχρι το 2004 ο Μελίζ αναδείχθηκε 7ος Ολυμπιονίκης στο Σίδνεϊ το 2000, ενώ κέρδισε ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλια στους Παναμερικανικούς Αγώνες. Με τα χρώματα τής Ισπανίας αγωνίστηκε από το 2008 έως το 2014, έχοντας κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τού 2012 στο Ελσίνκι, ενώ στους Ολυμπιακούς τού Πεκίνου το 2008 αναδείχθηκε και πάλι 7ος Ολυμπιονίκης.

Ο Λουίς Φελίπε Μελίζ Λινάρες ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την προπονητική, έχοντας τη δική του Ακαδημία στη Γουαδαλαχάρα «Club Deportivo Méliz Sport» έχοντας υπό τις οδηγίες του και της ομάδας του και αρκετούς Κουβανούς αθλητές και αθλήτριες, μαζί βέβαια με τους ντόπιους. Η Φίλιππα Φωτοπούλου αισιοδοξεί ότι θα κάνει μία νέα αρχή, με μακροπρόθεσμο στόχο τούς Ολυμπιακούς Αγώνες τού 2028. «Νιώθω αρκετά καλά αυτήν την περίοδο, η οποία θα έλεγα πως είναι η περίοδος προσαρμογής. Οι προπονήσεις τού νέου προπονητή μου είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές τού κ. Μπλανκέρ και πρέπει να τις συνηθίσω. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αφού κάνω διαφορετικά πράγματα από ό,τι έχω συνηθίσει, όμως είμαι έμπειρη πια και ξέρω να προσαρμόζω ανάλογα και το σώμα μου και το μυαλό μου. Αυτό που είναι σημαντικό τώρα, είναι από αγώνα σε αγώνα να βελτιώνομαι. Στον πρώτο μου αγώνα στη Σουηδία (σ.σ. 6,20μ., 22/01/26) τα πόδια ήταν ακόμα βαριά από τις προπονήσεις, και εξακολουθούν να είναι ακόμα. Μέσω των αγώνων, εκτός τού ότι θα αρχίσουν να λύνονται τα πόδια μου, θα δούμε και τα θέματα τεχνικής και φόρας και ελπίζω ότι σύντομα θα είμαι απόλυτα έτοιμη για μεγάλα άλματα». Τα πιο πάνω ήταν κάποια από τα λόγια τής Φίλιππας Φωτοπούλου από τη βροχερή Γουαδαλαχάρα, στη συνομιλία που είχαμε την Τρίτη (27/01/26) το μεσημέρι. Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα για τη Φίλιππα Φωτοπούλου θα είναι το «ασημένιο» διεθνές μίτινγκ αλμάτων ύψους και μήκους, στη χιονισμένη πόλη Γκόρζουφ στη βορειοανατολική Πολωνία, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.