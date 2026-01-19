Συνάντηση ΚΟΑ-Δήμου Πάφου για την ανακατασκευή του Ιακωβείου Αθλητικού Κέντρου

Συνάντηση με το Δήμο Πάφου πραγματοποίησε η ηγεσία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, με αντικείμενο την ανακατασκευή του Ιακωβείου Αθλητικού Κέντρου.

Τον Οργανισμό εκπροσώπησαν στη συνάντηση -που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά- ο Πρόεδρος Γιάννης Ιωάννου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρος Καυκαρίδης και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Βάσος Κουτσιούντας. Εκ μέρους του Δήμου Πάφου συμμετείχαν ο Δημοτικός Γραμματέας Θέμης Φιλιππίδης, ο Δημοτικός Μηχανικός Χρίστος Κωνσταντινίδης, ο Αρχιτέκτονας του έργου Δημήτρης Λουκαΐδης, η αρμόδια σε θέματα αθλητισμού λειτουργός του Δήμου Άντρη Χριστοδουλίδου και η λειτουργός του Δήμου για τις τεχνικές υπηρεσίες Βαλεντίνα Κοντάκη.

Η ανακατασκευή του Ιακωβείου Αθλητικού Κέντρο περιλαμβάνει τη δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου με συνθετικό τάπητα για τις ομάδες της Πάφου και του αγροτικού ποδοσφαίρου, τη δημιουργία έξι διαδρομών στίβου για τις ανάγκες του Γυμναστικού Συλλόγου Κοροίβου, τη δημιουργία δύο αποδυτηρίων, καθώς και πρόνοια για κερκίδες.

Την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει ο Δήμος Πάφου, ο οποίος θα υποβάλλει στον ΚΟΑ μία προ-εκτίμηση κόστους μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης ευρύτερα θέματα αθλητικών υποδομών στην Πάφο, όπως η δημιουργία κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών σε δημόσια σχολεία που θα ανεγερθούν τα επόμενα χρόνια στην πόλη.