Σαν... πέρσι: Κοντίδης, Κουλιτσένκο, Πάφος και Ολυμπιάδα κορυφαίοι -και- για το 2025!

Οι Παύλος Κοντίδης, Έλενα Κουλιτσένκο, Πάφος FC και Ολυμπιάδα Νεαπόλεως αναδείχθηκαν ξανά οι κορυφαίοι της χρονιάς, αυτή τη φορά του 2025, όπως αποκαλύφθηκε στη 53η Γιορτή των Αρίστων της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ), η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η κορυφή στις τέσσερις κατηγορίες έχει τους ίδιους πρωταγωνιστές, αφού όλοι είχαν πάρει την πρωτιά και το 2024!

Η 53η Γιορτή των Αρίστων, η οποία ήταν αφιερωμένη στη διοργάνωση του FIBA EuroBasket 2025 από την Κύπρο και στην κληρονομιά που άφησε στο νησί μας, διεξήχθη υπό την αιγίδα του ΚΟΑ και προβλήθηκε σε ζωντανή μετάδοση από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ).

Στην παρουσίαση ήταν η γενική γραμματέας της ΕΑΚ, Μαρίνα Αργυρού και ο δημοσιογράφος του ΡΙΚ, Γιώργος Σωκράτους.

Αριστείο με άρωμα EuroBasket

Ιδιαίτερη στιγμή σε κάθε Γιορτή των Αρίστων, από το 1979 οπότε και δόθηκε για πρώτη φορά, αποτελεί η παράδοση του Αριστείου της ΕΑΚ, της ανώτατης τιμητικής διάκρισης στον κυπριακό αθλητισμό. Για το 2025 το Αριστείο δόθηκε στην ΚΟΚ και την Οργανωτική Επιτροπή του FIBA EuroBasket 2025, απόρροια της εξαιρετικής διοργάνωσης του γ’ ομίλου, κερδίζοντας τα εύσημα και αποδεικνύοντας ότι η μικρή Κύπρος μπορεί να φέρει εις πέρας τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Το Αριστείο παρέλαβαν ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Ανδρέας Μουζουρίδης, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Μαρκ Κληρίδης και ο διευθυντής της Ο.Ε. Άθως Αντωνίου. Τους συνόδευσαν στην σκηνή τα άτομα και στελέχη που εργάστηκαν για την επιτυχή διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ από την Κύπρο.

Οι παρευρισκόμενοι

Η κήρυξη του δημοσίου πένθους, λόγω της θανάτου του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, στέρησε από τη φετινή Γιορτή Αρίστων την παρουσία των κρατικών αξιωματούχων, οι οποίοι τηρώντας το πρωτόκολλο, δεν ήταν σε θέση να παρευρεθούν στην τελετή. Παρόντες στην 53η Γιορτή των Αρίστων, από το πολιτικό πρωτόκολλο, ήταν εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, βουλευτές, δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι.

Σαφώς εκπροσωπήθηκε ο ΚΟΑ, υπό την αιγίδα του οποίου διεξάγεται κάθε χρόνο η Γιορτή των Αρίστων, με τον πρόεδρο, Γιάννη Ιωάννου, την Αντιπρόεδρο Κάλλη Χατζηιωσήφ, τα μέλη του Δ.Σ. Ανδρέα Παπαλλή, Ρίκκο Παττίχη, Κωνσταντίνα Παφίτη, Χαράλαμπο Μιρή και τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή Βάσο Κουτσιούντα.

Παρόντες και ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Γιώργος Χρυσοστόμου, ο Γενικός Γραμματέας, Γιώτης Ιωαννίδης και τα μέλη του Ε.Σ., όπως και ο νέος πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής, Ανδρέας Γεωργίου.

Από το εξωτερικό, αποκλειστικά για να τιμήσουν με την παρουσία τους τη Γιορτή των Αρίστων έφθασαν ο πρόεδρος της AIPS Europe, Τσαρλς Καμενζούλι από τη Μάλτα, ο αντιπρόεδρος της AIPS Europe, Γκιόργκι Ζόλοσι από την Ουγγαρία, ο β. γενικός γραμματέας της AIPS Europe, Νάιντεν Τοντόροφ από τη Βουλγαρία και τα μέλη του Δ.Σ. της ευρωπαϊκής ένωσης αθλητικογράφων Άλεξ Γκλιβίνσκι (Ουκρανία), Ζούραμπ Ταλακβάντζε (Γεωργία), Ασπασία Βελονάκη (Ελλάδα), Γκάσπερ Μπολχάρ (Σλοβενία). Τον ΠΣΑΤ εκπροσώπησε τετραμελής αποστολής, με επικεφαλής τον α΄ αντιπρόεδρο Μάνο Σταραμόπουλο.

Ακόμη, στην τελετή παρευρέθηκαν πρόεδροι και μέλη του Δ.Σ. των ημικρατικών οργανισμών Cyta και ΡΙΚ, εκπρόσωποι 22 αθλητικών Ομοσπονδιών και φορέων και εκατοντάδες θεατές, οι οποίοι γέμισαν το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, για να χειροκροτήσουν τους κορυφαίους του κυπριακού αθλητισμού.

Οι χορηγοί

Σημαντικό ρόλο για να γίνει εφικτή η διεξαγωγή της Γιορτής Αρίστων έχουν οι χορηγοί και υποστηρικτές της Οργάνωσης.

Την ΕΑΚ στηρίζει ως Μέγας Χορηγός η ΟΠΑΠ Κύπρου.

Χρυσοί Χορηγοί της ΕΑΚ για το 2026 είναι οι Unicars και Cytavision.

Χορηγοί είναι οι ERB CYPRIALIFE, Hercules και Υπεραγορές Άλφαμεγα.

Ο ΚΟΑ έθεσε υπό την αιγίδα του τη Γιορτή Αρίστων και το ΡΙΚ ανέλαβε την παραγωγή και μετάδοση της τελετής.

Χορηγός φιλοξενίας το Altius Boutique Hotel.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Υφυπουργείο Πολιτισμού στηρίζουν, μέσω της φιλοξενίας στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Για 11η φορά κορυφαίος ο Κοντίδης

Κατά τη διάρκεια της 53ης Γιορτής των Αρίστων ανακοινώθηκε και η τελική σειρά των κορυφαίων του 2025, όπως ψηφίστηκαν φέτος από αριθμό-ρεκόρ 103 μελών της ΕΑΚ, για πρώτη φορά τριψήφιο νούμερο ψηφοδελτίων!

Στην κατηγορία των κορυφαίων Αθλητών ο Παύλος Κοντίδης αναδείχθηκε για 11η φορά στην καριέρα του ως ο κορυφαίος! Συνολικά, ο Κύπριος ιστιοπλόος μετράει 14 παρουσίες στην κορυφαία πεντάδα, καθώς βρίσκεται εντός αυτής από το 2012. Πέραν των έντεκα περιπτώσεων που ήταν πρώτος, ήταν 2ος το 2020 και το 2022 και 3ος το 2016. Μεταξύ άλλων, το 2025 πήρε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ILCA7 (Laser) και το χάλκινο στο Grand Slam στο Λονγκ Μπιτς (ΗΠΑ). Ο Παύλος, λόγω της παρουσίας του στην Ισπανία για προετοιμασία, μίλησε μέσω live video στη φετινή Γιορτή Αρίστων.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κορυφαίος για το 2025 ψηφίστηκε ο Μάριος Γεωργίου, που κατέγραψε επιτυχίες στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (4ος), το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και σε Παγκόσμια Κύπελλα. Ο Κύπριος γυμναστής έχει πλέον οκτώ παρουσίες στην τελική πεντάδα.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται εντός πεντάδας ο Πρωταθλητής Ευρώπης στα U23 Ιωσήφ Κεσίδης που για το 2025 αναδείχθηκε τρίτος κορυφαίος.

Tην 4η και 5η θέση πήραν δυο αθλητές που βρίσκονται για πρώτη φορά στην κορυφαία πεντάδα. Τέταρτος είναι ο τερματοφύλακας, Νεόφυτος Μιχαήλ, που συνέβαλε τα μέγιστα στις εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις στο UEFA Champions League της Πάφος FC και πέμπτος ο τζουντόκα Γιάννης Αντωνίου.

Ξανά η Κουλιτσένκο

Όπως και το 2024, έτσι και το 2025, η πρώτη δυάδα στην κατηγορία γυναικών είναι η ίδια, με την Έλενα Κουλιτσένκο να κερδίζει τις περισσότερες ψήφους και την Κάλια Αντωνίου να την ακολουθεί. Η Κουλιτσένκο την περασμένη χρονιά ήταν 9η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και 7η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, ενώ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε ανοιχτό και κλειστό στο πρωτάθλημα του NCAA. Για την άλτρια του ύψους είναι η τρίτη παρουσία εντός τελικής πεντάδας, μιας και το 2023 ήταν δεύτερη.

Η Κάλια Αντωνίου, η οποία το 2025 κατέρριψε πολλές φορές τα παγκύπρια ρεκόρ, πέραν των δυο δεύτερων θέσεων τις τελευταίες δυο χρονιές, ήταν πρώτη το 2022 και το 2023, ενώ το 2020 και το 2021 ήταν τρίτη.

Τρίτη για το 2025 ψηφίστηκε μία διεθνής ποδοσφαιρίστρια, η Άντρη Βιολάρη, η οποία διαπρέπει στο πρωτάθλημα της Ελλάδας με την νταμπλούχο ΑΕΚ Αθηνών και είναι εκ των κορυφαίων της Εθνικής μας ομάδας.

Τέταρτη αναδείχθηκε η αργυρή Βαλκανιονίκης Ολίβια Φωτοπούλου που βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα για τρίτη σερί χρονιά (σ.σ. τις προηγούμενες δύο ήταν δεύτερη.

Πέμπτη βγήκε η Βαλεντίνα Σάββα, στη δεύτερη συμμετοχή της στην κορυφαία πεντάδα μετά το 2022, οπότε και ήταν τέταρτη. Η νεαρή σφυροβόλος το 2025 έγινε η πρώτη σφυροβόλος που ρίχνει τη σφύρα πάνω από τα 70 μέτρα, με την επίδοση των 70,22μ.

Πάφος FC και Ολυμπιάδα Νεάπολης

Νέες επιτυχίες για την Πάφο FC που συνεχίζει να γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία της τα τελευταία χρόνια. Η παφιακή ομάδα αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρωταθλήτρια Κύπρου κι έπειτα κέρδισε την παρθενική συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Έτσι, για δεύτερη φορά ψηφίστηκε η κορυφαία ομάδα αντρών, ενώ το βραβείο της δεύτερης θέσης πήγε επίσης σε ποδοσφαιρική ομάδα και συγκεκριμένα την περσινή κυπελλούχο ΑΕΚ που συνεχίζει κιόλας την ευρωπαϊκή της πορεία στους «16» του Conference League. Τρίτος σε ψήφους ο νταμπλούχος πετόσφαιρας Παφιακός.

Στις γυναίκες, η Ολυμπιάδα Νεάπολης συνεχίζοντας να μαζεύει τους τίτλους στην πετόσφαιρα, έχοντας τρία σερί νταμπλ και τέσσερα σούπερ καπ, κέρδισε για τρίτη φορά την πρωτιά στην κατηγορία κορυφαίων ομάδων γυναικών, διαπρέποντας μάλιστα και στο CEV Challenge Cup όπου η πορεία της συνεχίζεται. Τη δεύτερη θέση, πίσω από την Ολυμπιάδα, πήρε η Εθνική ομάδα σκητ με Κωνσταντίνα Νικολάου, Παναγιώτα Ανδρέου και Αναστασία Ελευθερίου που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής του 2025 στην Αθήνα και την τρίτη η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που πρώτη φορά έφθασε κοντά στην άνοδο στη β’ κατηγορία του UEFA Nations League.

Ποδοσφαιρικά Έπαθλα Cytavision

O Γουίλι Σεμέδο της Ομόνοιας και η Σάρα Παπαδοπούλου, επίσης, των πρασίνων βραβεύθηκαν ως ο Cytavision MVP Ποδοσφαιριστής και η Cytavision MVP Ποδοσφαιρίστρια αντίστοιχα, στην έβδομη σερί χρονιά που αποτελούν μέρος της Γιορτής Αρίστων τα ποδοσφαιρικά βραβεία Cytavision.

Στον πρώην ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δόθηκε το Χρυσό Παπούτσι της ΕΑΚ όντας ο πρώτος σκόρερ της σεζόν 2024-25.

Την Cytavision Κορυφαία Ενδεκάδα για το 2025, με σύστημα 4-3-3, αποτελούν οι: Φαμπιάνο (Ομόνοια) - Νταβίντ Γκολντάρ (Πάφος), Χρβόγιε Μιλίτσεβιτς (ΑΕΚ), Κωνσταντίνος Λαΐφης (ΑΠΟΕΛ), Σενού Κουλιμπαλί (Ομόνοια) - Βλαντ Ντράγκομιρ (Πάφος), Πέρε Πονς (ΑΕΚ), Ιβάν Σούνιτς (Πάφος) - Γουίλι Σεμέδο (Ομόνοια), Στέφαν Γιόβετιτς (Ομόνοια), Νίκολας Αντερέγκεν (Εθνικός).

Τα υπόλοιπα έπαθλα Έπαθλα

Aπό εκεί και πέρα, παραδόθηκαν τα Έπαθλα που δίνει κάθε χρόνο η ΕΑΚ σε άτομα που προσφέρουν στον αθλητισμό και νεαρά ταλέντα που παρουσιάζουν προοπτικές για το μέλλον. Συγκεκριμένα, δόθηκαν τα εξής Έπαθλα:

-Έπαθλο ΟΠΑΠ Ήθους και Προσφοράς «Ανδρέας Καμπανελλάρης»*: Χρίστο Πούλλακος

* Σκεπτικό ονομασίας: Κάθε χρόνο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. ΕΑΚ, αλλάζει η επωνυμία του επάθλου, με αφιέρωση σε ιστορικό μέλος της ΕΑΚ. Ο αείμνηστος Ανδρέας Καμπανελλάρης ξεκίνησε την αθλητικογραφία το 1968, ως ημιεπαγγελματίας αθλητικός συντάκτης στις εφημερίδες «ΧΑΡΑΥΓΗ» και «ΑΘΛΗΤΙΚΗ», ενώ εντάχθηκε μέλος της Ένωσης Αθλητικών Συντακτών (ΕΑΣΚ).

Με την ίδρυση της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) το 1973, υπήρξε ιδρυτικό μέλος. Το 1985 εντάχθηκε στο δυναμικό της εφημερίδας «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», ως ημιεπαγγελματίας αθλητικός συντάκτης, μέχρι και τις αρχές του 2001, όπου μεταπήδησε στην νέα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», του συγκροτήματος «Ο Φιλελεύθερος».

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΚ, στην κατηγορία των ημιεπαγγελματιών τη διετία 1993-1995, βοηθός ταμίας 1995-1997 και βοηθός γενικός γραμματέας 1999-2001.

-Έπαθλο UNICARS Μηχανοκίνητος Αθλητισμός: Δημήτρης Παρέλλης και Ανδρέας Παπανδρέου

-Έπαθλο Ανερχόμενα Ταλέντα: Άντρεα Παπακυριακού (τένις) & Αναστάσιος Μαραθεύτης (στίβος/σφυροβολία)

-Έπαθλο Hercules «Καρολίνα Πελενδρίτου» Κορυφαίος Παρά-αθλητής: Χρίστος Μισός

-Έπαθλο ΟΠΑΠ «Στέλιος Κυριακίδης»: Ηλίας Χαραλάμπους

-Έπαθλο ΟΠΑΠ Μακρόχρονης και Εξαίρετης Προσφοράς: Αντώνης Γιαννουλάκης

-Έπαθλο Κορυφαίου Προπονητή: Χουάν Κάρλος Καρσέδο

-Έπαθλο Unicars Special Olympics: Μιχάλης Δράκος & Ιουστίνη Kowalska (Ίδρυμα Ενηλίκων ΑΜΕΑ «Ιασόνειο Χρώματα ζωής»), Ξένιος Κακουρής (Κέντρο Απόστολος Παύλος Λιοπέτρι)

-Έπαθλο «Μαριάννα Ζαχαριάδη» του ΚΟΑ: Έλενα Βασιλείου

-Ειδική Βράβευση: Η Κύπρος στους ΑΜΚΕ 2025 για την πρωτιά

-Τιμητική διάκριση: Δημήτρης Δημητρίου & Πέτρος Σουτζιής