Οι σούπερ σταρ αθλητές του 2025

Αντωνίου, Γεωργίου, Κεσίδης, Κοντίδης και Μιχαήλ οι κορυφαίοι στους άνδρες

Ανακοινώθηκαν οι κορυφαίοι αθλητές για το 2025, με βάση την ψήφο των αθλητικών συνακτών. Η τελική σειρά θα ανακοινωθεί στις 15 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της 53ης Γιορτής των Αρίστων.

Οι πέντε κορυφαίοι αθλητές για το 2025, όπως ψηφίστηκαν από τα μέλη της ΕΑΚ, είναι οι (με αλφαβητική σειρά):

- Αντωνίου Γιάννης (τζούντο): O 20χρονος (08/03/2005) τζουντόκα, μετά από μία εξαιρετική χρονιά, επιλέχθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της χρονιάς. Ανάμεσα στα επιτεύγματά του η 9η θέση (από 33 αθλητές) στα +100kg στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ουγγαρίας και το χάλκινο μετάλλιο (από 25 αθλητές), επίσης στα +100kg, στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα στη Γερμανία. Aκόμη, ήταν έβδομος στο Grand Slam Judo στη Γεωργία και πέμπτος στο Grand Prix Upper Austria 2025 και στο Grand Prix του Περού.

- Γεωργίου Μάριος (ενόργανη γυμναστική): Για δεύτερη σερί χρονιά και όγδοη γενικότερα στην καριέρα του ανάμεσα στους κορυφαίους της ΕΑΚ. Μετά την ατυχία στο Παρίσι και τον σκληρό τρόπο που έχασε το ολυμπιακό μετάλλιο, ο 28χρονος γυμναστής (10/11/1997) επέστρεψε δριμύτερος: 4ος στο μονόζυγο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και 12oς στον πλάγιο ίππο και 16ος στο μονόζυγο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Επίσης, ήταν 2ος στο μονόζυγο στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο World Challenge Cup.

- Κεσίδης Ιωσήφ (στίβος): Οι συνεχόμενες επιτυχίες για τον 20χρονο (19/08/2005) σφυροβόλο τον φέρνουν για τρίτη σερί φορά στους κορυφαίους. Στις δύο πιο σπουδαίες του διακρίσεις το 2025, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη σφυροβολία στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 και ένα ακόμα χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων Κ23 που έγινε στη Λευκωσία. Ακόμα, κατετάγη 7ος στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα της Γερμανίας και 6ος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

- Κοντίδης Παύλος (ιστιοπλοΐα): Με νέες μεγάλες διακρίσεις στο 2025, ο Παύλος Κοντίδης ψηφίστηκε για 17η φορά μέσα στους πέντε κορυφαίους της χρονιάς. Πιο αξιοσημείωτες επιτυχίες για το 2025 το αργυρό μετάλλιο (από 138 αθλητές) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ILCA7 (Laser), καθώς επίσης το χάλκινο στο Grand Slam στο Λονγκ Μπιτς (ΗΠΑ),. Ξεχώρισαν ακόμα η 9η θέση στο Grand Slam στην Πάλμα, η 18η θέση στο Grand Slam του Ιέρ και η 24η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

- Μιχαήλ Νεόφυτος (ποδόσφαιρο): Μετά από οκτώ χρόνια, ένας ποδοσφαιριστής περιλαμβάνεται ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους (σ.σ. το 2017 ήταν ο Πιέρος Σωτηρίου), με τον Νεόφυτο Μιχαήλ να το πετυχαίνει. Ο Κύπριος τερματοφύλακας επιβεβαίωσε τον κανόνα ότι μία ομάδα, για να διαπρέψει, χρειάζεται έναν καλό τερματοφύλακα. Αποτέλεσε κομμάτι της Ιστορίας για το ιστορικό πρώτο πρωτάθλημα της Πάφος FC, ενώ συνέβαλε στα μέγιστα στη θετικότατη ευρωπαϊκή πορεία στο Champions League 2025/26, μέσα από τις εμφανίσεις του ως βασικός γκολκίπερ στα προκριματικά και στη league phase.

Διαβαστε ακομη