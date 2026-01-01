Οι Κορυφαίοι του 2025 που θα βραβευθούν στη 53η Γιορτή Αρίστων της ΕΑΚ

Η αλλαγή της χρονιάς και ο ερχομός του 2026 σημάνει και την αντίστροφη μέτρηση για τη 53η Γιορτή των Αρίστων, την οποία διεξάγει από το 1974 η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ). Όπως έχει καθιερωθεί, η ΕΑΚ ανακοινώνει την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου τους Αριστείς του 2025.

Την Πρωτοχρονιά του 2026, λοιπόν, γίνονται γνωστές οι κορυφαίες πεντάδες των αθλητών και αθλητριών, καθώς και οι κορυφαίες τριάδες των ομάδων ανδρών και γυναικών, όπως έχουν αναδειχθεί μέσα από τις ψήφους των μελών της ΕΑΚ, που φέτος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς έλαβαν μέρος στην σχετική ψηφοφορία 103 Αθλητικοί Συντάκτες. Για πρώτη φορά, τριψήφιος αριθμός μελών της ΕΑΚ συμμετείχε στη ψηφοφορία για τη Γιορτή Αρίστων!

Η ακριβής σειρά των νικητών θα κρατηθεί μυστική και θα αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια της 53ης Γιορτής Αρίστων, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Η ζωντανή μετάδοση από το ΡΙΚ θα ξεκινήσει στις 21:00, έτσι οι παρευρισκόμενοι καλούνται να είναι στις θέσεις τους μέχρι τις 20:30.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 2025

Οι πέντε κορυφαίοι αθλητές, όπως ψηφίστηκαν από τα μέλη της ΕΑΚ είναι οι (με αλφαβητική σειρά):

- Αντωνίου Γιάννης (τζούντο): O 20χρονος (08/03/2005) τζουντόκα, μετά από μία εξαιρετική χρονιά, επιλέχθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της χρονιάς. Ανάμεσα στα επιτεύγματά του η 9η θέση (από 33 αθλητές) στα +100kg στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ουγγαρίας και το χάλκινο μετάλλιο (από 25 αθλητές), επίσης στα +100kg, στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα στη Γερμανία. Aκόμη, ήταν έβδομος στο Grand Slam Judo στη Γεωργία και πέμπτος στο Grand Prix Upper Austria 2025 και στο Grand Prix του Περού.

- Γεωργίου Μάριος (ενόργανη γυμναστική): Για δεύτερη σερί χρονιά και όγδοη γενικότερα στην καριέρα του ανάμεσα στους κορυφαίους της ΕΑΚ. Μετά την ατυχία στο Παρίσι και τον σκληρό τρόπο που έχασε το Ολυμπιακό μετάλλιο, ο 28χρονος γυμναστής (10/11/1997) επέστρεψε δριμύτερος: 4ος στο μονόζυγο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και 12oς στον πλάγιο ίππο και 16ος στο μονόζυγο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Επίσης, ήταν 2ος στο μονόζυγο στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο World Challenge Cup.

- Κεσίδης Ιωσήφ (στίβος): Οι συνεχόμενες επιτυχίες για τον 20χρονο (19/08/2005) σφυροβόλο τον φέρνουν για τρίτη σερί φορά στους κορυφαίους. Στις δύο πιο σπουδαίες του διακρίσεις το 2025, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη σφυροβολία στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 και ένα ακόμα χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων Κ23 που έγινε στη Λευκωσία. Ακόμα, κατετάγη 7ος στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα της Γερμανίας και 6ος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

- Κοντίδης Παύλος (ιστιοπλοΐα): Με νέες μεγάλες διακρίσεις στο 2025, ο Παύλος Κοντίδης ψηφίστηκε για 17η φορά μέσα στους πέντε κορυφαίους της χρονιάς. Πιο αξιοσημείωτες επιτυχίες για το 2025, το αργυρό μετάλλιο (από 138 αθλητές) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ILCA7 (Laser), καθώς επίσης το χάλκινο στο Grand Slam στο Λονγκ Μπιτς (ΗΠΑ),. Ξεχώρισαν ακόμα η 9η θέση στο Grand Slam στην Πάλμα, η 18η θέση στο Grand Slam του Ιέρ και η 24η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

- Μιχαήλ Νεόφυτος (ποδόσφαιρο): Μετά από οκτώ χρόνια, ένας ποδοσφαιριστής περιλαμβάνεται ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους (σ.σ. το 2017 ήταν ο Πιέρος Σωτηρίου), με τον Νεόφυτο Μιχαήλ να το πετυχαίνει. Ο Κύπριος τερματοφύλακας επιβεβαίωσε τον κανόνα ότι μία ομάδα για να διαπρέψει χρειάζεται έναν καλό τερματοφύλακα. Αποτέλεσε κομμάτι της ιστορίας για το ιστορικό πρώτο πρωτάθλημα της Πάφος FC, ενώ συνέβαλε στα μέγιστα στην θετικότατη ευρωπαϊκή πορεία στο Champions League 2025/26, μέσα από τις εμφανίσεις του ως βασικός γκολκίπερ στα προκριματικά και στη league phase.

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 2025

Στην κορυφαία πεντάδα των αθλητριών ψηφίστηκαν (με αλφαβητική σειρά):

- Αντωνίου Κάλια (κολύμβηση): Ψηφίζεται για έκτη φορά στην πεντάδα των κορυφαίων, μετά τις πρωτιές το 2022 και το 2023, τη δεύτερη θέση το 2024 και τις τρίτες θέσεις που είχε το 2020 και το 2021. Συμμετείχε σε τέσσερις τελικούς στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα στη Γερμανία, με τρεις 6ες θέσεις, ενώ κατάφερε να καταρρίψει σειρά παγκυπρίων ρεκόρ.

- Βιολάρη Άντρη (ποδόσφαιρο): Για πρώτη φορά ποδοσφαιρίστρια βρίσκεται στην τελική πεντάδα. Η Άντρη Βιολάρη τη σεζόν 2024/25 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας με την φανέλα της ΑΕΚ Αθηνών, όπου «σκαρφάλωσε» και στην 4η θέση του πίνακα των σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα με 14 γκολ. Η σχέση της με τα αντίπαλα δίχτυα έχει διευρυνθεί και εκτός συνόρων, αφού διαπρέπει με τη φανέλα της Εθνικής Κύπρου, με την οποία σημείωσε επτά γκολ εντός του 2025. Παράλληλα, ψηφίστηκε στην κορυφαία 11άδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών για τη σεζόν 2024/25.

- Κουλιτσένκο Έλενα (στίβος): Bρίσκεται για τρίτη σερί χρονιά στην κορυφαία πεντάδα. Πέρσι μάλιστα ήταν πρώτη, ενώ πρόπερσι ψηφίστηκε ως τρίτη. Η πρόκριση της στον τελικό του ύψους και η 9η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, ανάμεσα από 36 αθλήτριες, φιγουράρει ως κορυφαία της επιτυχία για το 2025. Εντυπωσιακή βέβαια ήταν και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Κίνα, όπου συμμετείχε στον τελικό κατακτώντας την 7η θέση, όπου κατέρριψε και το παγκύπριο ρεκόρ στον κλειστό στίβο με επίδοση 1,95μ. Στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα της Γερμανίας ανέβηκε στο 3ο σκαλοπάτι του βάθρου. Εξίσου σημαντική και η μυθική εμφάνιση της στο πρωτάθλημα του NCAA, όπου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε ανοιχτό και κλειστό, κάνοντας και παγκύπριο ρεκόρ (1.95μ) στους τελικούς της νοτιοανατολικής περιφέρειας στον κλειστό, που έλαβαν χώρα στο Τέξας.

- Σάββα Βαλεντίνα (στίβος): Eπιστρέφει στην κορυφαία πεντάδα μετά το 2022, όταν ήταν τέταρτη. Σε ηλικία 20 ετών (17/05/2005), έγινε η πρώτη Κύπρια αθλήτρια που ρίχνει τη σφύρα πάνω από τα 70 μέτρα, καταρρίπτοντας στο 2025 τρεις φορές το παγκύπριο ρεκόρ, ανεβάζοντάς το στα 70,22μ. Επιπλέον, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 23 ετών. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο κατέλαβε την 32η θέση, ενώ στο βάθρο ανέβηκε και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στο τρίτο σκαλοπάτι.

- Φωτοπούλου Ολίβια (στίβος): Για τέταρτη σερί χρονιά στις κορυφαίες αθλήτριες, έχοντας δύο δεύτερες θέσεις (2022, 2023) και μία τέταρτη (2024) τις προηγούμενες φορές. Στο 2025 προκρίθηκε στα ημιτελικά και κατέκτησε την 21η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, ενώ ήταν 34η στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Κατέκτησε και το αργυρό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 2025:

Στην κορυφαία τριάδα στην κατηγορία των ομάδων ανδρών μετά την ψηφοφορία βρέθηκαν (με αλφαβητική σειρά):

· ΑΕΚ Λάρνακας (ποδόσφαιρο)

· Παφιακός (βόλεϊ)

· Πάφος FC (ποδόσφαιρο)

- ΑΕΚ Λάρνακας (ποδόσφαιρο): Κατάφερε να επιστρέψει στις κατακτήσεις τίτλων, παίρνοντας το κύπελλο της σεζόν 2024/25, κερδίζοντας στα πέναλτι την Πάφο (0-0 κ.α.), απέναντι στην οποία κατέκτησε και τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025/26, το σούπερ καπ, επικρατώντας και πάλι στα πέναλτι (1-1 κ.α.). Στην Ευρώπη απέκλεισε κατά σειρά τις Παρτίζαν (Σερβία), Τσέλιε (Σλοβενία) και Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) κι αποκλείστηκε στα πλέι οφ του Εuropa League από την Μπραν (Νορβηγία). Συμμετείχε στη League Phase του UEFA Conference League, όπου εν τέλει κατάφερε να πάρει θέση στην πρώτη 8άδα και να προκριθεί απευθείας για τη φάση των «16».

- Παφιακός (βόλεϊ): Πρωταθλητής για πέμπτη φορά στην ιστορία του, κερδίζοντας στους τελικούς με 3-1 νίκες την Ομόνοια, και για ισάριθμη φορά κυπελλούχος επικρατώντας με 3-1 σετ της Ανόρθωσης, κόντρα στην οποία πανηγύρισε και το σούπερ καπ (σ.σ. έκτο της ιστορίας του) της σεζόν 2025/26 (3-1 σετ). Στην Ευρώπη, για τη σεζόν 2024/25, τον Ιανουάριο αγωνίστηκε στη «φάση των 12» του CEV Cup (2η τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση) κι έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που έφτασε σε εκείνο τον γύρο. Εκεί αποκλείστηκε με δύο ήττες από την κάτοχο του τίτλου και μετέπειτα φιναλίστ πολωνική Ρεσόβια. Για τη σεζόν 2025/26, στο CEV Challenge Cup (3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση), ο Παφιακός κέρδισε δύο φορές με 3-0 σετ την Φεριζάι από το Κόσοβο, ενώ στη συνέχεια αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ.

- Πάφος FC (ποδόσφαιρο): Το 2025 ήταν ιστορική χρονιά για την ομάδα. Για πρώτη φορά αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, για τη σεζόν 2024-25, με απολογισμό 82 βαθμούς και 26 νίκες σε 36 αγώνες, ενώ πλησίασε και στο νταμπλ, όμως ηττήθηκε στον τελικό στα πέναλτι από την ΑΕΚ. Από την ίδια ομάδα, έχασε στο παιχνίδι του σούπερ καπ στα πέναλτι. Έπειτα, ήρθε η νέα εκτόξευση στην Ευρώπη. Αποκλείοντας κατά σειρά στα προκριματικά τις Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντιναμό Κιέβου και Ερυθρό Αστέρα, προκρίθηκε στη League Phase του UEFA Champions League, δίνοντας συνέχεια στην περσινή περίοδο (2024-25), οπότε είχε φθάσει μέχρι τους «16» του Conference League. Στη League Phase του UEFA Champions League, πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις έχοντας (όταν ξεκίνησε η ψηφοφορία της ΕΑΚ) έξι βαθμούς σε έξι αγώνες (0-0 με Ολυμπιακό εκτός, 1-5 ήττα από Μπάγερν εντός, 0-0 με Καϊράτ εκτός, 1-0 νίκη με Βιγιαρεάλ εντός, 2-2 με Μονακό εντός, 2-0 ήττα από Γιουβέντους εκτός). Toν Ιανουάριο θα αγωνιστεί με τις Tσέλσι (εκτός) και Σλάβια Πράγας (εντός) κι από τα αποτελέσματα θα εξαρτηθεί εάν θα συνεχίσει στον θεσμό.

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025:

Περισσότερες ψήφους στην κατηγορία ομάδων γυναικών πήραν (με αλφαβητική σειρά):

· Εθνική ομάδα (ποδόσφαιρο)

· Εθνική ομάδα σκητ (σκοποβολή)

· Ολυμπιάδα Νεάπολης (βόλεϊ)

- Εθνική ομάδα (ποδόσφαιρο): Για πρώτη φορά στην ιστορία έφθασε τόσο κοντά στην άνοδο στη β’ κατηγορία του UEFA Nations League. Τερματίζοντας δεύτερη στον 2ο όμιλο με δέκα βαθμούς (κέρδισε δύο φορές τη Γεωργία και μία φορά τη Μάλτα, έφερε μια ισοπαλία με την Ανδόρα και ηττήθηκε από Ανδόρα και Μάλτα), προκρίθηκε στα πλέι οφ αντιμετωπίζοντας ομάδα της β’ κατηγορίας, την Αλβανία. Κέρδισε 3-2 στο πρώτο ματς στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», όμως έχασε 3-0 εκτός στο δεύτερο ματς.

- Εθνική ομάδα σκητ (σκοποβολή): Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, σε σύνολο 12 ομάδων, στο Ομαδικό Σκητ Γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής τον Οκτώβριο στην Αθήνα, με 349/375 δίσκους, πίσω από ΗΠΑ (358/375) και μπροστά από Σλοβακία (348/375). Την ομάδα αποτελούσαν οι Κωνσταντίνα Νικολάου, Αναστασία Ελευθερίου και Παναγιώτα Ανδρέου.

- Ολυμπιάδα Νεάπολης (βόλεϊ): Πρωταθλήτρια για τρίτη συνεχόμενη φορά και τέταρτη στην ιστορία της, ενώ έκανε το νταμπλ για τρίτη σερί σεζόν, κερδίζοντας στον τελικό του κυπέλλου με 3-2 σετ τον Απόλλωνα, τον οποίο νίκησε και στον αγώνα του σούπερ καπ 2025-26 (3-0 σετ). Στο CEV Women's Challenge Cup (3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση) της σεζόν 2025/26, για τη φάση των «64» κέρδισε δις (3-0, 3-0) την Σπλιτ και ακολούθως απέκλεισε με δύο νίκες (3-0, 3-0) τη Σαρλερουά στη φάση των «32», κλείνοντας θέση στους «16», με τους αγώνες τον Ιανουάριο 2026.