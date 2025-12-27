ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έριξε «βόμβα» ο Zαμπίδης, επιστρέφει στη δράση ο θρύλος του kickboxing!

Δημοσιευτηκε:

Δέκα χρόνια μετά, ξανά στoν στίβο μάχης.

Με την ατάκα «ο θρύλος ξυπνά» ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε στους εκατομμύρια φαν του στην Ελλάδα πως επιστρέφει στη δράση.

Ο 45χρονος GOAT της ελληνική μαχητικής σκηνής και ένας από τους καλύτερους kickboxer στην ιστορία του αθλήματος παγκοσμίως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στο κοινό. Αρκέστηκε να γράψει στην λεζάντα του VIDEO: “Comeback” και στο επίλογο της ανάρτησης υπάρχει ένα “…μείνετε συντονισμένοι…”

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή του Ζαμπίδη αναμένονται το προσεχές διάστημα. Το γεγονός, πάντως, πως ο Iron Mike έκανε τη σχετική ανάρτηση αποτελεί ήδη «βόμβα» στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Θυμίζουμε πως ο Ζαμπίδης είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στο στιλ του kickboxing τον Ιούνιο του 2015 στο ΣΕΦ. Αντίπαλός του ήταν ο Στιβ Μόξον από την Αυστραλία τον οποίο ο Iron Mike νίκησε και αποθεώθηκε από το κοινό που είχε γεμίσει το γήπεδο. Αργότερα ο Μιχάλης Ζαμπίδης είχε δώσει αγώνα πυγμαχίας και συγκεκριμένα το 2019 στην Γερμανία όπου επίσης είχε νικήσει.

sport24.gr

 

