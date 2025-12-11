Ανακοίνωση ΚΟΠ: Δεν κάνει έφεση ο Απόλλωνας
Η ΚΟΠ ανακοινώνει ότι ο Απόλλωνας αποποιήθηκε του δικαιώματος για καταχώρηση έφεσης κατά της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή, για την ποινή ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων επίσης για ένα αγώνα.
Ως εκ τούτου, οι επιβληθείσες ποινές θα εκτιθούν στους αμέσως επόμενους αγώνες του Απόλλωνα ως εξής:
Αγώνας κεκλεισμένων των θυρών
14η αγωνιστική: Απόλλωνας – Άρης (14/12, Στάδιο Αφαμέγα)
Απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων
15η αγωνιστική: Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Απόλλωνας (21.12.2026, Στάδιο «Αμμόχωστος – Επιστροφή»).