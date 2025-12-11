ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντίδραση ΑΕΛ για τη ποινή του Αθλ. Δικαστή: «Ύπουλες και ανεξήγητες μεθοδεύσεις, θα γίνει διερεύνηση της υπόθεσης»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αντίδραση ΑΕΛ για τη ποινή του Αθλ. Δικαστή: «Ύπουλες και ανεξήγητες μεθοδεύσεις, θα γίνει διερεύνηση της υπόθεσης»

Ανακοίνωση από την ΑΕΛ με αφορμή την ποινή του Αθλητικού Δικαστή

Έντονη αντίδραση από την ομάδα της Λεμεσού η οποία με ανακοίνωση της σημειώνει: 

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού εκφράζει την έντονη και απόλυτη διαφωνία της με τις ποινές που επιβλήθηκαν στο Σωματείο μας από τον Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΠ κ. Αριστοτέλη Βρυωνίδη.

Ως εκ τούτου, η ΑΕΛ θα προχωρήσει άμεσα στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, εγγράφων και δεδομένων τόσο από τον εν λόγω αγώνα όσο και από άλλους αγώνες, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και της διαδικασίας που οδήγησε στις συγκεκριμένες ποινές. Όσοι εμπλέκονται στην εξέλιξη αυτή θα τύχουν της δέουσας θεσμικής αντιμετώπισης, όπως αρμόζει σε ένα ιστορικό και σοβαρό Σωματείο.

Παράλληλα, καλούμε τον κόσμο της ΑΕΛ σε αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και ενότητα. Την Κυριακή, στις 16:00 στο ΓΣΠ, η ομάδα μας δίνει έναν δύσκολο και σημαντικό αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκωσίας και χρειάζεται η μαζική και δυναμική παρουσία όλων για να στηρίξουμε τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία στο να φτάσουν σε ακόμη μια νίκη εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Τέλος, προς όσους επέλεξαν αυτήν ακριβώς τη χρονική συγκυρία, στην οποία η ΑΕΛ παρουσιάζει ξεκάθαρη αγωνιστική ανάκαμψη, να επιδιώξουν να πλήξουν την ομάδα με ύπουλες και ανεξήγητες μεθοδεύσεις που εγείρουν εύλογα ερωτήματα, δηλώνουμε ότι η ΑΕΛ δεν εκφοβίζεται, δεν παρασύρεται και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να υπονομεύσει την πορεία της.

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μενέλαος στη Λάρνακα, Σολωμού στη Λεμεσό - Βούλγαρος στο ΒΑΡ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Προοπτική για το 2Χ2

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στηρίζει Αλόνσο ο Κουρτουά: «Δεν μας ενδιαφέρουν τα όσα λέγονται»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαλάχ: Η BILD αναφέρει πως ο... Βίρτζ είναι από τους λόγους που «ξέσπασε»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωση ΚΟΠ: Δεν κάνει έφεση ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αντίδραση ΑΕΛ για τη ποινή του Αθλ. Δικαστή: «Ύπουλες και ανεξήγητες μεθοδεύσεις, θα γίνει διερεύνηση της υπόθεσης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή: Με Άρη το κεκλεισμένων του Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Standby για Μαρόκο ο Φράνσις Ουζόχο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φεύγουν τέσσερις από τον Άρη για το Κόπα Άφρικα!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σπαλέτι: «Κατά διαστήματα ήταν ντροπιαστική η εικόνα μας, έχει ποιότητα η Πάφος»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εκεί όπου ανήκει: Ο Μάρκο Ρόις υποστήριξε τη Ντόρτμουντ από το πέταλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η βαθμολογία στο Champions League με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών & ελληνικών ομάδων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Για το «διπλό» στο Μιλάνο ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Καμουφλαρισμένος Ζιζού είδε Ρεάλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη