Αντίδραση ΑΕΛ για τη ποινή του Αθλ. Δικαστή: «Ύπουλες και ανεξήγητες μεθοδεύσεις, θα γίνει διερεύνηση της υπόθεσης»

Έντονη αντίδραση από την ομάδα της Λεμεσού η οποία με ανακοίνωση της σημειώνει:

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού εκφράζει την έντονη και απόλυτη διαφωνία της με τις ποινές που επιβλήθηκαν στο Σωματείο μας από τον Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΠ κ. Αριστοτέλη Βρυωνίδη.

Ως εκ τούτου, η ΑΕΛ θα προχωρήσει άμεσα στη συλλογή και αξιολόγηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, εγγράφων και δεδομένων τόσο από τον εν λόγω αγώνα όσο και από άλλους αγώνες, με στόχο την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και της διαδικασίας που οδήγησε στις συγκεκριμένες ποινές. Όσοι εμπλέκονται στην εξέλιξη αυτή θα τύχουν της δέουσας θεσμικής αντιμετώπισης, όπως αρμόζει σε ένα ιστορικό και σοβαρό Σωματείο.

Παράλληλα, καλούμε τον κόσμο της ΑΕΛ σε αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και ενότητα. Την Κυριακή, στις 16:00 στο ΓΣΠ, η ομάδα μας δίνει έναν δύσκολο και σημαντικό αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκωσίας και χρειάζεται η μαζική και δυναμική παρουσία όλων για να στηρίξουμε τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία στο να φτάσουν σε ακόμη μια νίκη εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Τέλος, προς όσους επέλεξαν αυτήν ακριβώς τη χρονική συγκυρία, στην οποία η ΑΕΛ παρουσιάζει ξεκάθαρη αγωνιστική ανάκαμψη, να επιδιώξουν να πλήξουν την ομάδα με ύπουλες και ανεξήγητες μεθοδεύσεις που εγείρουν εύλογα ερωτήματα, δηλώνουμε ότι η ΑΕΛ δεν εκφοβίζεται, δεν παρασύρεται και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να υπονομεύσει την πορεία της.