ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος στον κόσμο το 2025

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος στον κόσμο το 2025

Ο Στέφανος Ντούσκος έγινε πρωταθλητής κόσμου στη Σαγκάη και η World Rowing τον επέλεξε ως υποψήφιο για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στον κόσμο για το 2025.

Σε μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τον Στέφανο Ντούσκο προχώρησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας (World Rowing), καθώς ο κωπηλάτης από τα Γιάννενα βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις υποψηφιότητες για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς.

Ο 28χρονος ολυμπιονίκης του Τόκιο, στις 28 Σεπτεμβρίου έφθασε στη 2η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη. Με βάση αυτή την επιτυχία ο Ντούσκος διεκδικεί τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς.

Οι «αντίπαλοί» του, πώς κρίνονται τα βραβεία

Η World Rowing την Τρίτη (9/12) ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες σε όλες τις κατηγορίες, με το όνομα του Στέφανο Ντούσκου να φιγουράρει στην κατηγορία των ανδρών.

Το βραβείο στην κατηγορία διεκδικούν επίσης ο Κρίστοφερ Μπακ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις διακρίσεις τους στο σπριντ ανδρών στους τελικούς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στην παραλία.

H τρίτη υποψηφιότητα είναι το τετραπλό σκιφ της Ιταλίας (Αντρέα Πανίτσα, Τζάκομο Τζεντίλι, Λούκα Κιουμέντο, Λούκα Ραμπάλντι), που κατέκτησε επίσης το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη.

Η τελετή βράβευσης των κορυφαίων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη.

Πώς γίνεται η επιλογή των κορυφαίων; Αρχικά η Επιτροπή Βραβείων του Προγράμματος Κωπηλασίας της Χρονιάς θα επιλέγεις τους φιναλίστ και προτείνει έναν νικητή, ενώ στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή θα λάβει την τελική απόφαση.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διπλό οκτάδας για τη Λίβερπουλ στο Μιλάνο με γκολ στο 88΄, ανατροπή με Κουντέ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλαξε η ώρα του Ολυμπιακός-Μακάμπι λόγω του Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

EUROLEAGUE

|

Category image

Βρήκε τον διάδοχο του Ομπράντοβιτς η Παρτιζάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ζέλσον: «Είδα τη θέση του τερματοφύλακα και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου»

Ελλάδα

|

Category image

Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος στον κόσμο το 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν την τρομάζει και είναι αποφασισμένη!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με ανατροπή φουλάρει για την πρωτιά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν καταιγιστικοί - Θα ανησυχήσουμε για την πρόκριση μετά τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά υπέκυψε στον ΠΑΟΚ ο Παφιακός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει και μπορεί...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφουν στην Κύπρο οι Crazy Dunkers για το ECOMMBX All Star Game 2025!

Κύπρος

|

Category image

Πρώτο «ερυθρόλευκο» διπλό στο Champions League μετά από 10 χρόνια!

Ελλάδα

|

Category image

Έχει γίνει πιο πειστική

ΑΕΛ

|

Category image

Το Ιράν απειλεί να μην κατέβει σε αγώνα του Μουντιάλ 2026 λόγω του Gay Pride στο Σιάτλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνει «απάντηση» πριν βγει από τις ράγες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη