Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος στον κόσμο το 2025

Σε μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τον Στέφανο Ντούσκο προχώρησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας (World Rowing), καθώς ο κωπηλάτης από τα Γιάννενα βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις υποψηφιότητες για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς.

Ο 28χρονος ολυμπιονίκης του Τόκιο, στις 28 Σεπτεμβρίου έφθασε στη 2η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη. Με βάση αυτή την επιτυχία ο Ντούσκος διεκδικεί τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς.

Οι «αντίπαλοί» του, πώς κρίνονται τα βραβεία

Η World Rowing την Τρίτη (9/12) ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες σε όλες τις κατηγορίες, με το όνομα του Στέφανο Ντούσκου να φιγουράρει στην κατηγορία των ανδρών.

Το βραβείο στην κατηγορία διεκδικούν επίσης ο Κρίστοφερ Μπακ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις διακρίσεις τους στο σπριντ ανδρών στους τελικούς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στην παραλία.

H τρίτη υποψηφιότητα είναι το τετραπλό σκιφ της Ιταλίας (Αντρέα Πανίτσα, Τζάκομο Τζεντίλι, Λούκα Κιουμέντο, Λούκα Ραμπάλντι), που κατέκτησε επίσης το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σαγκάη.

Η τελετή βράβευσης των κορυφαίων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη.

Πώς γίνεται η επιλογή των κορυφαίων; Αρχικά η Επιτροπή Βραβείων του Προγράμματος Κωπηλασίας της Χρονιάς θα επιλέγεις τους φιναλίστ και προτείνει έναν νικητή, ενώ στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή θα λάβει την τελική απόφαση.

