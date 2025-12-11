ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαλάχ: Η BILD αναφέρει πως ο... Βίρτζ είναι από τους λόγους που «ξέσπασε»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σαλάχ: Η BILD αναφέρει πως ο... Βίρτζ είναι από τους λόγους που «ξέσπασε»!

Το γερμανικό μέσο αναφέρει σε δημοσίευμα έναν από τους λόγους που ώθησε τον «Φαραώ» στην... καυτή συνέντευξη μετά το παιχνίδι με τη Λιντς (6/12).

Παρότι έχουν περάσει ημέρες, το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει να μονοπωλεί στον αγγλικό Τύπο, καθώς ο Αιγύπτιος παραμένει προς ώρας εκτός ομάδας, ύστερα τα όσα είπε.

Ο 'Φαραώ' ξέσπασε μετά το εκτός έδρας παιχνίδι της Λίβερπουλ στην έδρα της Λιντς (2-2, 6/12), κάνοντας ουσιαστικά επίθεση προς τον Άρνε Σλοτ αλλά και τον σύλλογο, νιώθοντας «προδομένος». Πάντως, σε πιο πρόσφατες δηλώσεις, ο τεχνικός των πρωταθλητών Αγγλίας άφησε να εννοηθεί πως ο «Μο» ίσως γυρίσει στην κανονικότητα της ομάδας, μετά τον αποκλεισμό του από το ματς με την Ίντερ (0-1, 9/12) για το Champions League.

Αρκετοί είναι οι πιθανοί λόγοι πίσω από αυτά τα λόγια του «Φαραώ», με τη γερμανική BILD να αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ της έναν εξ' αυτών. Συγκεκριμένα, το έγκριτο μέσο αναφέρει πως ο Σαλάχ έχει ενοχληθεί από το γεγονός πως ο... Φλόριαν Βίρτζ χαρακτηρίζεται ως «Το μέλλον της Λίβερπουλ».

Ο 33χρονος που εδώ και χρόνια αποτελεί το πρώτο όνομα στους ''Reds'' φέρεται να μην αρέσκεται σε αυτά τα λόγια, τα οποία (σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες) των ώθησαν στις περιβόητες δηλώσεις.

gazzetta.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μενέλαος στη Λάρνακα, Σολωμού στη Λεμεσό - Βούλγαρος στο ΒΑΡ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Προοπτική για το 2Χ2

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στηρίζει Αλόνσο ο Κουρτουά: «Δεν μας ενδιαφέρουν τα όσα λέγονται»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαλάχ: Η BILD αναφέρει πως ο... Βίρτζ είναι από τους λόγους που «ξέσπασε»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωση ΚΟΠ: Δεν κάνει έφεση ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αντίδραση ΑΕΛ για τη ποινή του Αθλ. Δικαστή: «Ύπουλες και ανεξήγητες μεθοδεύσεις, θα γίνει διερεύνηση της υπόθεσης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή: Με Άρη το κεκλεισμένων του Απόλλωνα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Standby για Μαρόκο ο Φράνσις Ουζόχο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φεύγουν τέσσερις από τον Άρη για το Κόπα Άφρικα!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σπαλέτι: «Κατά διαστήματα ήταν ντροπιαστική η εικόνα μας, έχει ποιότητα η Πάφος»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εκεί όπου ανήκει: Ο Μάρκο Ρόις υποστήριξε τη Ντόρτμουντ από το πέταλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η βαθμολογία στο Champions League με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών & ελληνικών ομάδων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Για το «διπλό» στο Μιλάνο ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Καμουφλαρισμένος Ζιζού είδε Ρεάλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη