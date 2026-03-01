Θα μας χαρίσει πολλές στιγμές περηφάνιας

Από τον πρώτο του αγώνα για το 2026 ο Ιωσήφ Κεσίδης φρόντισε να επιβεβαιώσει ότι αποτελεί ένα από τους αθλητές της νεότερης γενιάς που μπορεί να προσφέρει πολλές χαρές και επιτυχίες στην Κύπρο.

Ο 20χρονος από την περασμένη Παρασκευή (27/02) είναι ο κορυφαίος σφυροβόλος όλων των εποχών στην Κύπρο, ρίχνοντας τη σφύρα του να προσγειωθεί στα 77 32μ., καταρρίπτοντας το παγκύπριο ρεκόρ ανδρών του αειμνήστου Κώστα Σταθελάκου (75,32μ.) και το δικό του κάτω των 23 ετών (74,87μ.). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα 77,32μ. είναι η τρίτη καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

Όπως δήλωσε και ο ίδιος στις δηλώσεις του, στοχεύει σε μεγάλα πράγματα, ώστε σύντομα «να είμαι μέσα στους τοπ του κόσμου». Σημειώνεται ότι με την επίδοσή του εξασφάλισε το όριο για να συμμετάσχει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών.

