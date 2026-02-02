«O ΚΟΑ, διαχρονικά, ούτε δρα ούτε τοποθετείται ουσιαστικά»

Στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στον «Πολίτη» και την Κατερίνα Ηλιάδη, η Αλεξάνδρα Λυκούργου, μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη στάση του ΚΟΑ έναντι της ΚΟΠ. Τα όσα είπε κρίνονται εξαιρετικής σημασίας. Αναλυτικά οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις για το θέμα:

Στον ΚΟΑ γιατί ασκείτε κριτική;

Σύμφωνα με τον νόμο, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την ακεραιότητα όλων των κυπριακών αθλημάτων - άρα, και του ποδοσφαίρου. Αυτή η αρμοδιότητα δεν του δόθηκε τυχαία. Η Πολιτεία δεν θέλησε να αφήσει την ΚΟΠ, ένα ιδιωτικό νομικό πρόσωπο, να είναι η μόνη που θα ελέγχει και θα τιμωρεί φαινόμενα διαφθοράς και παρανομίας στον τομέα της. Έκρινε ασφαλέστερο να αναθέσει αυτές τις κρίσιμες αρμοδιότητες σε έναν οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο οποίος λειτουργεί με βάση τον νόμο και διαθέτει θεσμικό κύρος και ανεξαρτησία.

Τι συγκεκριμένο αποδίδετε στον ΚΟΑ;

Κατ’ αρχάς, για όλα αυτά που ταλανίζουν τον κυπριακό ποδόσφαιρο, ο ΚΟΑ, διαχρονικά, ούτε δρα ούτε τοποθετείται ουσιαστικά. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών μου, πρόσωπο, το οποίο λόγω της επαγγελματικής ιδιότητάς του γνωρίζει για τις αποφάσεις και τις ενέργειες του ΚΟΑ, κατέθεσε και τα εξής: εδώ και χρόνια και σε αντίθεση με ό,τι πράττει για άλλες αθλητικές ομοσπονδίες, ο ΚΟΑ έχει αποποιηθεί την αρμοδιότητα και την ευθύνη να εποπτεύει και να καθοδηγεί την ΚΟΠ. Μάλιστα, αυτό παρουσιάστηκε ως «πολιτική απόφαση». Με άλλα λόγια, ο δημόσιος οργανισμός που θα έπρεπε να λειτουργεί ως θεσμικό αντίβαρο, έχει επιλέξει να μείνει στο περιθώριο.

Βαριές κουβέντες για ΚΟΠ και ΚΟΑ.

Όσα σας λέω για το καταστατικό της ΚΟΠ και για τον ΚΟΑ δεν έχουν, βέβαια, ποινική χροιά. Αυτά σας τα λέω «εν παρόδω». Όμως τα θεωρώ κορυφαίας σημασίας. Αποτελούν τις διαπιστώσεις μου που προέκυψαν από τη μελέτη και την έρευνά μου στο πλαίσιο των δύο ποινικών ανακρίσεων. Αποτελούν τις νομικές μου θέσεις. Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για το κυπριακό ποδόσφαιρο ως άθλημα. Και ούτε έχω κάποιο συμφέρον. Το μόνο που με αφορά είναι η ορθή, πλήρης και αποτελεσματική νομική διερεύνηση των δύο υποθέσεων που μου έχουν ανατεθεί.

-Σημειώνεται ότι από τον περασμένο Μάιο ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, μελετά το πόρισμα της ποινικής ανακρίτριας, Αλεξάνδρας Λυκούργου, αναφορικά με αξιωματούχους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ). Σύμφωνα με τα όσα είπε στη χθεσινή συνέντευξή της στον «Π», η έρευνα κατέδειξε ποινικά αδικήματα, κακουργήματα και πλημμελήματα, σοβαρά θεσμικά κενά, δομικές αδυναμίες στη λειτουργία της ΚΟΠ αλλά και στην εποπτεία από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) κ.λπ.