Αυτό είναι το ποσό που θα λάβει ο Αλκαράθ για την κατάκτηση του Australian Open

Ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Αustralian Open το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) επικρατώντας με 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 σετ του Νόβακ Τζόκοβιτς και έγραψε ιστορία, αφού όχι απλά κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο για πρώτη φορά στην καριέρα του αλλά έγινε μόλις ο 9ος στην ιστορία του αθλήματος που έχει πλέον στην κατοχή του και τους τέσσερις τίτλους Grand Slams.

Πέρα μάλιστα από τη δόξα (έγινε ο νεαρότερος που πανηγυρίζει career Grand Slam) ο 22χρονος Κάρλος Αλκαράθ φούσκωσε κατά πολύ και τον τραπεζικό λογαριασμό του, αφού το ποσό που κέρδισε από την κατάκτηση του Australian Open ήταν διόλου ευκαταφρόνητο: 3.550.000 ευρώ.

Όσον αφορά στον Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε μεν την ευκαιρία να γίνει -σε ηλικία 38 ετών- ο γηραιότερος νικητής στην ιστορία του Australian Open, ωστόσο δεν θα φύγει με άδεια χέρια από την Μελβούρνη αφού ως φιναλίστ θα εισπράξει 1.840.000 ευρώ.

sport24.gr